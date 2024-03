Fan schnappt sich legendäres Sopranos-Souvenir aus letzter Folge

Die letzte Folge von „The Sopranos“ mag nicht unbedingt der beste Serien-Abschluss aller Zeiten sein (da gibt es andere Kandidaten), aber die Mehrzahl der Zuschauer, die dem TV-Ereignis von HBO glücklich folgten, zeigten sich zufrieden mit dem Ende, das in einem Diner spielt.

Nun hat ein glücklicher Fan der Mafia-Reihe für etwas mehr als 80.000 US-Dollar ein bedeutendes Requisit aus den letzten Minuten der Episode „Made In America“ ersteigert. Er kaufte den Tisch und die Sitze und zudem noch die Trennwand, auf der „Dieser Platz ist für die Familie Sopranos reserviert“ steht.

Alles dabei, nur die Jukebox fehlt

Die Besitzer der Eisdiele Holsten’s in Broomfield, NJ, boten die Eisdiele aus dem Finale der Serie von 2007 am vergangenen Mittwoch (28. Februar) zur Versteigerung an, da der 88 Jahre alte Laden derzeit umgebaut wird. Nach vier Tagen auf eBay endete der Bieterkrieg am Montag (04. März) bei 82.600 US-Dollar.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die in der Szene verwendete Tisch-Jukebox ist nicht enthalten.

Die Besitzer von Holsten’s deuteten in einem Social-Media-Post, der auf die Versteigerung aufmerksam machen wollte, an, dass sie eigentlich nicht geplant hatten, die zur Touristenattraktion gewordenen Einrichtungsgegenstände zu verkaufen, aber aufgrund ihres Alters und nach zahlreichen Reparaturen mehr oder minder dazu gezwungen waren. „Natürlich wollen wir das nicht tun, aber es ist ein Punkt erreicht, an dem sie zusammenbrechen könnten und wir müssen zuerst an die Sicherheit unserer Gäste denken“, heißt es zu den knapp 80 Jahre alten Möbeln.

In den letzten Jahren kamen ganze Bus-Touren an Wochenenden in das Diner, nur um die Möglichkeit zu bekommen, einmal auf den berühmten Plätzen zu sitzen.

„The Sopranos“ wird von Kritikern regelmäßig in die Top 5 der besten Serien aller Zeiten gewählt. Die Serie gilt neben „The Wire“ als Initialzündung einer goldenen Phase des Serienfernsehens, das bis heute anhält und die Latte für fiktive serielle Stoffe nach wie vor sehr weit oben hält. Die „Sopranos“ endeten sozusagen mit einem letzten Essen für Hauptfigur Tony Soprano, der sich in dem Laden von einigen gewaltbereiten Männern umzingelt sieht. Was dann passiert, blieb aber der Fantasie der Zuschauer überlassen.