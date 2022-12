Sorge um Steven Tyler! Aerosmith sagen erneut Konzerte ab

Foto: WireImage, Phillip Faraone. All rights reserved.

Steven Tyler bei der Grammy Awards Viewing Party in Los Angeles, April 2022

Aerosmith haben alle Las-Vegas-Shows im Dezember abgesagt. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme von Sänger Steven Tyler.

Die Band teilte auf Facebook nur, dass er auf ärztliches Anraten nicht an den Konzerten teilnehmen kann. In welcher Verfassung sich der 74-Jährige befindet, wird nicht genauer geschildert.

Die Band sagte bereits kurzfristig Auftritte am 2. und 5. Dezember ab. Dies kommentierte Tyler damals: „Auf Anraten meines Arztes nehme ich mir mehr Zeit, um mich auszuruhen.“ In einem Posting entschuldigte sich die Band für die Unannehmlichkeiten und schrieb: „Es gibt keinen Ort, an dem wir lieber wären, als auf der Bühne, umgeben von den größten Fans die Welt.“

Die Shows in Las Vegas sollten bereits im Juni stattfinden, wurden aber abgesagt. Tyler hielt sich zu dieser Zeit in einer Entzugsklinik auf, nachdem er nach einer Operation am Fuß rückfällig wurde. Die ausgefallenen Shows sollten nun im Dezember nachgeholt werden.