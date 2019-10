SOUND: Neuer Trailer zu Mark Ronson Doku raus

Ein neuer Trailer wurde für „How To Be: Mark Ronson“ veröffentlicht. Es ist eine YouTube-Dokumentation, die das Leben und die Karriere von Sänger, Songwriter und Produzent Mark Ronson dokumentiert. Ronson wuchs mit drei Brüdern und vier Schwestern auf, bevor er im Alter von acht Jahren von London nach New York zu seinem Stiefvater Mick Jones (von Foreigner) zog und entsprechend früh in Kontakt mit Musik kam.

Lady Gaga: „Ronson ist der Größte unserer Zeit“

Unter der Regie von Carl Hindmarch zeigt der Dokumentarfilm exklusives Material von Ronson bei der Arbeit an seiner neuesten Platte „Late Night Feelings“. Es enthält auch Auszüge aus Interviews mit einigen der engsten Freunde des Produzenten, darunter Lady Gaga und Bradley Cooper, die mit Ronson an dem Oscar-prämierten Duett „Shallow“ aus dem Film „A Star Is Born“ gearbeitet haben. „Er ist einer der größten Musiker und Produzenten unserer Zeit“, sagt Gaga über den Produzenten im Clip. „Es ist, als wären wir alle Chemiker und dann plötzlich hast du etwas Neues erfunden.“

Die Dokumentation gibt außerdem Eindrücke über seine Kindheit (sein Stiefvater war Mick Jones von Foreigner), seine Anfänge in der Musikindustrie, die Zusammenarbeit mit Amy Winehouse an ihrem Durchbruchalbum „Back to Black“ und den achtmonatigen Prozess zur Schaffung seines bisher erfolgreichsten Hits „Uptown Funk“ mit Bruno Mars.

Der Trailer zu „How To Be: Mark Ronson“

Darüber hinaus zeigt der Film auch Auftritte von Miley Cyrus, Boy George, Zane Lowe, King Princess und Lykke Li. „How To Be: Mark Ronson“ feiert am 12. Oktober seine Premiere auf YouTube.

