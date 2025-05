Soundtrack zu „Hurry Up Tomorrow“ auf Vinyl gewinnen

„Hurry Up Tomorrow“ handelt von einem Musiker (Abel Tesfaye), der nach einem traumatischen Erlebnis (inspiriert von einem realen Stimmverlust bei einem Konzert 2022) einfach keinen Schlaf mehr findet und sich auf eine Odyssee mit einer geheimnisvollen Fremden namens Anima (Jenna Ortega) begibt, die alles infrage stellt, was er dachte, über sich zu wissen.

Der Film ist bewusst rätselhaft inszeniert und erinnert an Werke wie „Persona“ (1966) und „Phantom of the Paradise“ (1974). Das Publikum wird eingeladen, sich selbst einen Reim aus der Geschichte zu machen.

Abel Tesfaye, besser bekannt als The Weeknd, spielt nicht nur die Hauptrolle, er wirkte auch am Drehbuch mit und steuerte den Soundtrack bei. Regie führte Trey Edward Shults („Waves“, „It Comes at Night“). Kinostart ist am Donnerstag (15. Mai).

