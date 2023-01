Sparks: Alle Infos zum Deutschland-Konzert

Die Sparks gehen auf Nordamerika- und Europa-Tour und machen am 18. Juni auch im Berliner Tempodrom Halt. Der Vorverkauf startet am 1. Februar. Es ist der einzige geplante Tour-Stopp in Deutschland.

Für den 26. Mai ist das neue Album „The Girl is crying in her Latte“ angekündigt, eine Single-Auskopplung gibt es bisher noch nicht. 2021 erschien das Album „Anette“ zum gleichnamigen Film von Leos Carax. Das Drehbuch schrieben die Brüder zusammen mit dem Regisseur Edgar Wright.

„The Girl is crying in her Latte“ ist das 26. Album der Brüder Ron und Russell Mael, die 1972 in Los Angeles Sparks ins Leben riefen. Seitdem gab es einige Stilwechsel: von Glam-Rock in den frühen 70er-Jahren über New Wave bis hin zu Techno-Beats auf „When Do I Get To Sing ‚My Way’“ von 1994, das in Deutschland ein großer Erfolg war.