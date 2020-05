50 Jahre „Let It Be“ + die besten Solo-Alben der Musiker im Special. Außerdem: Abschied von John Prine, Interview mit Alanis Morissette, Besuch bei den Einstürzenden Neubauten und das erste China-Konzert nach dem Shutdown.

Inhalte der Mai-Ausgabe Corona und Rock’n’Roll – eine erste Bilanz Während in Deutschland Clubs und Konzerthallen noch geschlossen sind und die Musikszene um ihre Existenz bangt, fand in China das erste Rockkonzert nach dem Corona-Shutdown statt. Ein Blick auf die Folgen der Pandemie für den Kulturbetrieb. Plus: Wie die Redaktion mit der Krise umgeht Von Fabian Peltsch und Ralf Niemczyk The Beatles: Sie lieben sich! Yeah! Yeah! Yeah! Im Mai 1970 erschien der Beatles-Film „Let It Be“, der bis heute als Dokument der Trennung der größten Band der Welt gilt. Dabei sollte er eigentlich ein Neuanfang sein. 50 Jahre später…