Darum bricht „Spider-Man: Brand New Day“ sensationellen Rekord

Das Ergebnis steht fest: Mit 718,6 Millionen Views ist „Spider-Man: Brand New Day“ offiziell der meistgesehene Trailer innerhalb von 24 Stunden.

Der Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, pulverisierte den bisherigen Rekord bereits nach acht Stunden: Mit 373 Millionen Aufrufen ließ er „Deadpool and Wolverine“ hinter sich, das zuvor mit 365 Millionen Views an der Spitze stand.

Der „Brand New Day“-Trailer erschien ein Jahr nachdem Tom Holland sein Kostüm online enthüllt hatte – und markiert seinen ersten Auftritt als Spider-Man seit „No Way Home“ aus dem Jahr 2021, in dem Cameos aus früheren Spider-Man-Filmen zu sehen waren, darunter Tobey Maguire und Andrew Garfield. Die Dreharbeiten zum vierten Film wurden kurzzeitig unterbrochen, nachdem Holland am Set verletzt worden war und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Besetzung und Kinostart

„Spider-Man: Brand New Day“ unter der Regie von Destin Daniel Cretton, mit einem Drehbuch von Chris McKenna und Erik Sommers, startet am 31. Juli in den Kinos. Neben Holland sind Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo (in seiner Rückkehr als Bruce Banner/The Incredible Hulk), Michael Mando (Mac Gargan/Scorpion) und Jon Bernthal (The Punisher) zu sehen. Außerdem spielen Sadie Sink und Tramell Tillman mit.

Im Oktober 2024 gab Holland in einem Interview mit dem „Rich Roll“-Podcast einen Vorgeschmack auf die Fortsetzung, die sich damals noch in der Drehbuchphase befand. „Zendaya und ich haben uns hingesetzt und es zusammen gelesen, und wir hüpften zeitweise durchs Wohnzimmer und riefen: ‚Das ist ein echter Film, der den Fans Respekt zollt’“, sagte er. „Aber es gibt ein paar Dinge, die wir noch klären müssen, bevor wir richtig loslegen können – aber es ist aufregend, ich freue mich wirklich sehr darauf.“