„Squid Game“ auf Netflix: Cast für zweite Staffel steht fest

Der Cast für die zweite Staffel von „Squid Game“ steht endgültig fest. Das hat der Netflix jetzt bekanntgegeben. Neben den noch verbleibenden Schauspieler:innen der ersten Staffel, wird das Ensemble um acht weitere Darsteller:innen erweitert. Der nun vollständige Cast traf sich in dieser Woche zur ersten Leseprobe. Der Drehstart soll noch in diesem Jahr sein.

Die südkoreanische Serie, in der Teilnehmer:innen in vermeintlichen Kinderspielen konkurrieren, um einen Geldpreis zu gewinnen bzw. mit dem Tod bezahlen müssen, startete erstmalig im September 2021. Bereits vier Wochen nach Veröffentlichung war die Serie weltweit von circa 142 Millionen Netflix-Konten aus abgerufen worden und wurde somit international zu einer der erfolgreichsten Serien 2021.

Nun geht die Show aus der Feder von Emmy-Gewinner Hwang Dong-hyuk in die zweite Runde. Im Januar 2022 bestätigte Netflix-Produzent Ted Sarandos die Produktion einer zweiten Staffel. Diese soll dann im Laufe des nächsten Jahres auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Die Cast-Neuzugänge im Überblick

Park Gyu-young: Bekannt durch ihre Rolle in der Netflix-Serie „Sweet Home“ (Staffel 1 und 2). Außerdem spielt sie auch in der kommenden Netflix-Serie „Celebrity“ mit.

Jo Yu-ri: Die Sängerin und Schauspielerin ist als ehemaliges Mitglied der koreanisch-japanischen Girlgroup Iz*One bekannt.

Kang Ae-sim: Die in Korea hoch angesehene Theater- und Musical-Darstellerin hinterließ mit ihrer Leistung in der TV-Serie „Be Melodramatic“ und der Netflix-Serie „Move to Heaven“ Eindruck beim Publikum.

Lee David: Spielte unter anderem in „The Fortress“ mit.

Lee Jin-uk: Er war in der Hauptrolle in der Netflix-Serie „Sweet Home“ (Staffel 1 und 2) zu sehen und ist auch für seine Rollen in verschiedenen koreanischen Dramen und Filmen bekannt, darunter „Miss Granny“.

Choi Seung-hyun: Der Sänger und Schauspieler hat in verschiedenen koreanischen Filmen und Fernsehserien wie „Tazza: The Hidden Card“ und „Commitment“ mitgewirkt.

Roh Jae-won: Er gab sein Schauspieldebüt im Jahr 2021 und erlangte durch Filme wie „Missing Yoon“ und „Ditto“ schnell Anerkennung.

Won Ji-an: Gab ein beeindruckendes Debüt in der ersten Staffel der Netflix-Serie „D.P.“.