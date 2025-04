Prozess gegen Sean Combs: Verteidigung fordert Aufschub

Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Der inhaftierte Rap-Mogul Sean Combs fordert im Zuge seines Prozesses wegen schwerer Sexual- und Gewaltverbrechen eine Verschiebung des Verfahrens um zwei Monate. Dies geht aus einem am Mittwoch eingereichten Antrag beim Bundesgericht im Southern District of New York hervor. Zahlreiche US-Medien, darunter „USA TODAY“, berichteten unter Berufung auf die Gerichtsunterlagen darüber.

Sean Combs: Fristverlängerung wegen „substantially new conduct“

Combs’ Anwälte begründen den Antrag mit „substantially new conduct“ (deutsch: „wesentlich neuem Verhalten“), das in der jüngsten Anklageschrift aufgeführt sei. Die Verteidigung argumentiert, man benötige zusätzliche Zeit, um sich angemessen auf die neuen Vorwürfe vorzubereiten.

Außerdem wirft das Anwaltsteam der Staatsanwaltschaft vor, zentrale Beweismittel und eine vollständige Zeugenliste nicht fristgerecht übermittelt zu haben. Besonders kritisch sei dies im Hinblick auf einen der Anklagepunkte, der im Falle einer Verurteilung mit einer Mindeststrafe von 15 Jahren geahndet werden könnte.

In dem Antrag heißt es laut „USA TODAY“: „Unter diesen Umständen können wir es mit gutem Gewissen nicht verantworten, den Prozess am angesetzten Termin zu beginnen. Das ist ein Problem, das die Regierung geschaffen hat – und trotzdem lehnt sie unseren angemessenen Antrag ab.“

Neue Vorwürfe gegen Sean Combs

Eine dritte, ergänzende Anklageschrift vom 3. April verschärft die bisherigen Vorwürfe gegen Combs. Sie umfasst zwei neue Anklagepunkte: einen weiteren Fall von Menschenhandel sowie einen wegen Transport zur Prostitution. Laut „AP News“ beziehen sich die neuen Vorwürfe auf eine weitere mutmaßliche Betroffene. Die entsprechenden Vorfälle sollen sich zwischen 2021 und 2024 ereignet haben.

Zum Fall Sean „Diddy“ Combs

Sean Combs befindet sich seit September 2024 in Untersuchungshaft. Gegen den 55-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Missbrauchs, Menschenhandels, Prostitution und Erpressung. Zusätzlich prüfen das FBI und die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York (SDNY), ob Combs sogenannte Sex-Partys organisiert haben soll – mutmaßlich mit prominenter Gästeliste, darunter Usher, Leonardo DiCaprio und Justin Bieber. Im Raum stehen dabei auch der Verkauf von Drogen sowie Fälle von Sexhandel. Bereits im März 2024 hatten die Behörden deshalb mehrere seiner Anwesen durchsucht.