„Star Wars“-Gewinnspiel und Test: Wir verlosen Fan-Artikel von „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“

„Star Wars“-Fans können mit „Das Buch von Boba Fett“ und „The Mandalorian“ noch tiefer in die weite Galaxie der Fantasy-Reihe eintauchen. Passend dazu verlosen wir Fan-Artikel zu den Serien.

Folgende Artikel gibt es zu gewinnen:

Einen „Galactic Snackin‘ Grogu“: Ein Animatronic des „Baby Yoda“ aus „The Mandalorian“.

Ein „Dunkelschwert FX Elite Lichtschwert“: Eine Replike des Dunkelschwerts aus „The Mandalorian“.

Einen „Boba Fett elektronischer Premium-Helm“: Ein maßstabgetreuer Nachbau des Helmes von Boba Fett.

In „The Mandalorian“ geht es um den mandalorianischen Einzelkämpfer Din Djarin, der sein Geld als Kopfgeldjäger verdient. Einer seiner Aufträge besteht darin, Grogu alias „Baby Yoda“ aufzuspüren. Doch als es so weit ist, beschließt Djarin, sich seinem Auftraggebern zu widersetzen und Grogu zu beschützen. Fortan schlägt sich der Mandalorianer mit Auftragsjobs quer durch die Weiten des „Star Wars“-Universums und muss dabei stets auf Grogus Wohl achten.

Die Handlung von „Das Buch von Boba Fett“ schließt an die Post-Credit-Szene der zweiten Staffel der Serie „The Mandalorian“ an. Darin stürmt Boba Fett gemeinsam mit seiner Partnerin Fennec Shand Jabbas Palast. Sie stürzen Bib Fortuna vom Thron, einen überlebenden Getreuen Jabbas. Sein Platz wird von Boba Fett eingenommen. Doch im Gegensatz zum gefürchteten Bib Fortuna möchte Boba Fett ein respektvoller Herrscher werden.

Wir verlosen Fanartikel von „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“. Zu gewinnen gibt es einen „Galactic Snackin‘ Grogu“, ein „Dunkelschwert FX Elite Lichtschwert“ und einen „Boba Fett elektronischen Premium-Helm“. Einfach Formular ausfüllen und „Grogu“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 10.2. 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nach dem Mandalorian-Helm nun also der Boba-Fett-Premium-Helm. Er ist etwas schwerer als der von Mando, was den Tragekomfort etwas senkt; für Kinder dürfte schwer damit zu spielen sein, ohne dass er vom Kopf fällt. Allerdings ist er breiter, was realistischer aussieht, und der kratzige Grün-Lack inklusive Schussbeule und Abschürfungen wirkt auch cooler als der spiegelnde Chrom-Lack des Vorgängers, dem etwas Plastik-artiges anhaftete.

Die Gadgets funktionieren: der herunterklappbare Entfernungsmesser samt leuchtenden LED-Lichtern und einem leuchtenden HUD (Heads-up Display) sieht standesgemäß aus, was auch zu einem gewissen Innenerlebnis führt. Dazu gut anliegende Innenpolster inklusive einstellbarer Passform.