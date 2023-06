„Start Me Up“: The Rolling Stones bringen Eiskaffe-Kit mit Keurig auf den Markt

Foto: AFP via Getty Images, INA FASSBENDER. All rights reserved.

The Rolling Stones und der Getränke-Hersteller Keurig haben ein neues gemeinsames Produkt auf den Markt gebracht: Ein Kit zur Zubereitung von Eiskaffee mit dem Namen „Start Me Up“. Das Paket, das nach dem Opener der Platte „Tattoo You“ (1981) bennant ist, enthält einen „K-Iced Brewer“ und einen „Iced Coffee Tumbler“, beide mit dem Lippen-Logo der Band versehen. 12 Pods mit einer neuen Kaffeemischung, bei deren Entwicklung die Rolling Stones mitgewirkt haben sollen, sind ebenfalls enthalten. Außerdem erhalten Käufer:innen Zugriff auf eine extra von den Stones kuratierte Spotify-Playlist, die den Kaffee-Genuss musikalisch begleiten soll. Der Kaufpreis beläuft sich auf 140$, was ungefähr 130€ entspricht. Die Stückzahl ist auf 400 limitiert, eine Lieferung nach Europa ist nach aktuellem Stand (7. Juni) noch nicht möglich.

Becky Opdyke von Keurig: „Egal, ob man routinierter Eiskaffee-Trinker oder langjähriger Rolling Stones-Fan ist oder einfach seine Kaffeegewohnheiten erweitern möchte, wir laden die Verbraucher:innen ein, ein wenig Rock’n’Roll-Energie in ihr Eiskaffee-Erlebnis zu bringen.“