„Stay“: Miley Cyrus becirct enttäuschte Fans in der Badewanne

Miley Cyrus hat harte Tage hinter sich: Erst befand sie sich in einem Flugzeug nach Paraguay, das in der Luft von einem Blitz getroffen wurde, dann wurde ihr Auftritt auf dem dortigen Asunciónico-Festival aufgrund eines heftigen Unwetters abgesagt. Die enttäuschten Fans, die sich auf Cyrus‘ Show gefreut hatten, wurden jetzt mit einem persönlichen Video aus der Badewanne getröstet.

Inmitten eines Schaumbads hält die 29-Jährige eine Ansprache an ihre Anhänger*innen: „Dieser Song ist für all meine Fans in Paraguay, die ich durch das abgesagte Festival verpasst habe“. Daraufhin singt sie ihren Titel „Stay“, der bereits vor 12 Jahren auf ihrem Album „Can’t Be Tamed“ veröffentlicht wurde. Der Song sei in Paraguay besonders beliebt gewesen und ihr elfter Nummer-Eins-Hit auf iTunes in dem südamerikanischen Staat gewesen, so heißt es in einem Post einer Fanseite, die Cyrus unter ihrem Video verlinkt.

I wish I could’ve STAYed & performed for all of my fans in Paraguay. Please STAY safe. I love you . 🖤 (also if you can’t tell I’m a little sick, I think just super exhausted from the stress of yesterday! Got a few days to recover before BRAZIL!) https://t.co/gtXHC7AJgh pic.twitter.com/C7IlPp7f7t

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022