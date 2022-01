So lässig reagierte Miley Cyrus, als ihr Top auf der Bühne kaputt ging

Dieses Silvester hatte Miley Cyrus etwas ganz Besonderes in petto: Gemeinsam mit dem „Saturday Night Live“-Comedian Pete Davidson moderierte sie ihre eigene Silvester-Show, bei dem Fernsehsender NBC. Das Event mit dem Titel „Miley’s New Year’s Eve Party“ beinhaltete zahlreiche musikalische Auftritte, darunter von der US-Sängerin Saweetie, Country-Legende Brandi Carlile, Rapper Jack Harlow und Newcomer 24kGoldn. Doch bei einem ihrer eigenen Auftritte geschah Cyrus ein kleines Missgeschick – das sie jedoch durchaus elegant zu lösen wusste.

„Ich habe noch nie so viele Klamotten auf der Bühne getragen wie jetzt“

Während der Performance zu ihrem Hit „Party In The USA“ trug die 28-Jährige einen silbernen Zweiteiler, bestehend aus einem Top und einem kurzen Rock. Irgendwann realisierte Cyrus, dass der eine Halter des Tops kaputt gegangen war, woraufhin sie mit einer Hand ihre Brust bedeckte. Nach kurzer Zeit begab sich die Sängerin hinter die Bühne, während die Band weiterspielte – nur um daraufhin mit einem knallroten Blazer bedeckt wieder rauszukommen. Spontan sang sie eine Zeile aus dem Song um, aus „Everybody’s looking at me now“ machte Cyrus „Everybody’s definitely looking at me now“ und fügte scherzend hinzu: „Ich habe noch nie so viele Klamotten auf der Bühne getragen wie jetzt.“ Chapeau, Miss Cyrus! Schaut Euch den besagten Moment hier noch einmal an:

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

„Wir haben alle gelernt, das Unerwartete zu erwarten“

Am Ende verwandelte Cyrus ihren kleinen Klamotten-Unfall sogar in einen Neujahrs-Vorsatz: „Bei der Show heute Abend ging es darum, flexibel zu sein, mit den Herausforderungen umzugehen und selbst aus den schlimmsten Umständen das Beste zu machen. Und diese Widerstandsfähigkeit sollte nicht hier enden. Lasst uns das in das neue Jahr mitnehmen.“ Sie fügte hinzu: „Wir haben alle gelernt, das Unerwartete zu erwarten, und anstatt es als Problem zu sehen, sollten wir es als Chance begreifen. Ich wünsche allen hier in Miami und allen, die von zu Hause aus zusehen, ein glückliches und gesundes Jahr 2022. Danke, dass ihr den heutigen Abend möglich gemacht habt. Ihr wart wirklich alles, was ich brauchte, um die ultimative Party zu feiern.“