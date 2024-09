Raab vs. Halmich: Der ROLLING-STONE-Liveticker

Am 14. September 2024 ist es endlich soweit: TV-Legende Stefan Raab kehrt zurück … und zwar in den Boxring! 17 Jahre nach seinem letzten Boxkampf-Spektakel gegen Halmich (den er verlor) und fast ein ganzes Jahrzehnt seit seinem letzten Auftritt im TV gibt’s nun also endlich wieder Raab – und glaubt man Medienberichten, ist das erst der Anfang von Raabs Comeback. Wir sind schon gespannt. Wer wird gewinnen? Wie sieht Raab heutzutage eigentlich tatsächlich aus? Und was wird uns sonst noch so erwarten? Zusehen gibt es das ganze auf RTL und RTL+. ROLLING STONE tickert ab 20:15 Uhr live!

Hier geht’s zum Ticker:

20.19 Uhr: Laura Wontorra, Frank Buschmann und, eh klar: Elton moderieren. Elton verspricht den Boxkampf des Jahrtausends.

20.18 Uhr: Feuerwerke über dem Düsseldorfer PSD Bank Dome, Fanfaren. Wenn schon Raab-Rückkehr, dann richtig.

20.15 Uhr: So, los geht das Event! Ein Einspieler heizt an. Bully, Campino, Gottschalk, Udo Lindenberg und andere Promis sprechen über Raab. Dramatische Musik.