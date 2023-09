Steven Tyler folgt „strikter ärztlicher Anweisung“ und verschiebt Aerosmith-Konzerte

Foto: WireImage, Victor Chavez. All rights reserved.

Aerosmith gehen auf große „PEACE OUT Farewell Tour“. Doch der Abschied muss warten. Der Leadsänger der Rockband Steven Tyler erlitt, nach der letzten Show am 9. September, eine Stimmbandverletzung. Er müsse nun „strikter ärztlicher Anweisung“ folgen und die kommenden sechs Shows verschieben. Das hat der 75-Jährige in einem Social-Media-Post verkündet.

„Es bricht mir das Herz zu sagen, dass ich die strikte Anweisung des Arztes erhalten habe, die nächsten dreißig Tage nicht zu singen“, entschuldigt sich der Sänger. „Ich habe während der Show am Samstag eine Stimmbandverletzung davon getragen, die zu einer Blutung geführt hat. Wir müssen ein paar Termine verschieben, damit wir zurückkommen und euch die Performance geben können, die ihr verdient.“

Bis ins nächste Jahr tourt die US-amerikanische Rockband durch Nordamerika. Am 29. Februar 2024 findet Aerosmiths finale Live-Show in Cleveland statt.

Alle verschobenen Konzerttermine: