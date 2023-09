„Peace Out Farewell Tour“: Aerosmiths finaler Tourauftakt: Setlist

Am 2. September feierten Aerosmith den Auftakt ihrer „PEACE OUT Farewell Tour“. 21.000 Fans strömten in das Wells Fargo Center im amerikanischen Philadelphia um Teil der Abschiedstournee der Rockband zu sein. Nach mehr als 50 Jahren Karriere werden es die letzten 40 Konzerte in Nordamerika sein. Eine Deutschlandtour ist nicht geplant.

Mit dem Song „Back In The Saddle“ haben Aerosmith die Show in Philadelphia eröffnet. Das 18 Songs umfassende Set beinhalte frühe Klassiker, Songs ihrer MTV-Ära, aber auch eine Coverversion von Fleetwood Macs „Stop Messin‘ Around“, der bereits seit Aerosmiths 1993er-„Get A Grip Tour“ immer wieder Bestandteil der Setlist ist. Zugaben sollen „Dream On“ und „Walk This Way“ gewesen sein. Als Support Act für die gesamte Tournee wurden die Black Crowes angekündigt.

Aerosmiths finaler Auftritt wird am 26. Januar 2024 im Bell Centre in Montreal stattfinden. Doch wie die Band es in einem Statement auf ihrer Website sagt: „Es ist kein Abschied, es ist PEACE OUT!“

Die gesamte Setlist aus Philadelphia: