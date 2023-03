Stevie Nicks‘ Tourauftakt mit Billy Joel: Emotionale Hommage an Christine McVie

Foto: Redferns, Pete Still. All rights reserved.

Stevie Nicks ist aktuell mit Billy Joel auf Co-Headliner-Tour: „Two Icons, One Night 2023“ führt die beiden gemeinsam durch die USA. Beim Tourauftakt am Freitag (10. März) hat Stevie Nicks ihrer im Dezember verstorbenen ehemaligen Fleetwood-Mac-Bandkollegin Christine McVie Tribut gezollt.

Stevie Nicks über McVie: „Wir tun einfach so, als ob sie noch da wäre“

Während der Co-Headliner-Tournee mit Joel in Inglewood, Kalifornien, kehrte Nicks nach dem offiziellen Ende der Show für zwei Höhepunkte auf die Bühne zurück: „Rhiannon“ und „Landslide“. Bei letzterem wurden Bilder von Nicks und McVie auf eine Leinwand projiziert. Am Ende des Songs sagte Nicks leise: „Da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Wir tun einfach so, als ob sie noch da wäre. So versuche ich, damit umzugehen.“ Davor wurden bereits Fleetwood-Mac-Klassiker wie „Dreams“, „Gypsy“ und „Gold Dust Woman“ gespielt.

„Landslide“ von Stevie Nicks: hier ansehen

Auch bot sie eine Hommage an den im Jahr 2017 verstorbenen Tom Petty dar: Auf der Bühne sang sie „Stop Draggin‘ My Heart Around“. Das Stück hatte sie ursprünglich mit Petty für ihr erstes Soloalbum „Bella Donna“ im Jahr 1981 aufgenommen. Für das Duett wurde sie von Billy Joel unterstützt. Später sang Nicks Pettys Single „Free Fallin’“ aus dem Jahr 1989.

„Stop Draggin‘ My Heart Around“ von Stevie Nicks: hier ansehen