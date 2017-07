Stevie Wonder will „Geheimnis um Blindheit“ lüften

RS-Klassiker: 08. Februar 2017

Nun heizt Wonder die Diskussionen selbst an. „TMZ“ hat ein Video veröffentlicht, in dem er gefragt wird, ob er sich eine eigene Reality-TV-Show vorstellen könne.

Stevie Wonder: „Ich bin schon ein paar Mal selbst geflogen“

„Wahrscheinlich nicht,“ antwortete er. „Aber das Geld würde ich nutzen, um mir ein paar Flugzeuge zu kaufen.“ Auf die Nachfrage, ob der Sänger diese dann selbst steuern könnte, sagte er: „Ja. Ich bin schon ein paar Mal selbst geflogen und habe das Flugzeug auch gelandet.“

Stevie Wonder says this year he's gonna reveal the truth … about his sight!! 😱 😱 😱 pic.twitter.com/S3Wn9EWRdF — TMZ (@TMZ) February 7, 2017

Und: Wonder kündigte an, dass er zum Thema Sehfähigkeit in diesem Jahr die Wahrheit sagen würde. Extrem wahrscheinlich ist (okay, es ist sogar ziemlich sicher), dass er den Reporter veräppelt hat. Schließlich gelten die Paparazzi von „TMZ“ als Nervensägen, die man am besten mit blöden Sprüchen loswird.

Unter den Verschwörungstheoretikern dürfte das Video dennoch für genügend Gesprächsstoff sorgen.