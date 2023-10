Stewart Copeland veröffentlicht die Deluxe Editionen zu „Klark Kent“

Foto: WireImage for KSM, Kevin Mazur. All rights reserved.

Stewart Copeland (The Police)

Stewart Copeland zu Police-Zeiten auch mal als Klark Kent unterwegs, veröffentlicht bald Deluxe-Editionen zum gleichnamigen Album, welches ursprünglich 1980 erschien. Neben den neu remasterten Songs werden auch zwei unveröffentlichte darauf vertreten sein. Das Set erscheint in Form einer Doppel-LP als CD-Set oder digital ab dem 17. November.

Deluxe-Editionen enthalten unveröffentlichtes Studiomaterial

Neben den neugemasterten Originalwerken werden auf der Doppel-LP auch zwei bislang unveröffentlichte Studioaufnahmen sein, auf denen Stewart Copeland alle Instrumente spielt und zugleich als Sänger fungiert. Dazu werden ebenfalls zwölf unveröffentlichte Demoversionen enthalten sein. Den ersten Vorgeschmack auf das neue Projekt liefert Copeland mit der remasterten Single „Too Kool to Kalypso“ aus dem Jahr 1978.

Stewart Copeland wurde ursprünglich als Mitglied von The Police bekannt. Ab 1978 veröffentlichte der heute 71-Jährige seine ersten Solo-Werke in Form von Singles, die 1980 in dem selbstbetitelten Album „Klark Kent“ mündeten.