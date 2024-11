Verlosung: Hozier – „Unreal Unearth: Unending“ Deluxe Edition

Am 6.12. erscheint mit „Unreal Unearth: Unending“ die Deluxe Edition zu Hoziers aktuellem Album. ROLLING STONE verlost unter allen Teilnehmenden drei Vinyl-LPs oder CDs.

Album und EPs erstmals in einer großen Veröffentlichung

Hoziers drittes Studioalbum „Unreal Unearth“ erschien im August 2023 und wurde maßgeblich von Dantes „Göttlicher Komödie“ inspiriert. Andrew John Hozier-Byrne, bekannt als Hozier, komponierte die Songs größtenteils während der Covid-19 Pandemie, mit dem Ziel, seine Erfahrungen der letzten Jahre zu verarbeiten.

Daraufhin veröffentlichte er zwei EPs mit unveröffentlichten Tracks der Platte. Zunächst die „Unheard“ EP, auf der die spätere allererste britische Nummer-eins-Single „Too Sweet“ enthalten war. Danach folgte die „Unaired“ EP, die drei weitere unveröffentlichte Songs enthielt, darunter „Nobody’s Soldier“.

Aufgewachsen in einem musikalischen Umfeld, begann Hozier bereits mit 15 Jahren in einer Band zu spielen und studierte später am Trinity College Dublin. Nach seinem Abbruch des Studiums startete er 2012 seine Solokarriere und erlangte 2013 mit seiner Debütsingle „Take Me to Church“ internationale Bekanntheit.

Mitmachen und gewinnen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Hozier Vinyl“ für eine Schallplatte oder „Hozier CD“ für die digitale Variante. Einsendeschluss: 04.12.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!