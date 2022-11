Erinnerungsstücke von Tribute-Konzerten für Taylor Hawkins werden versteigert

Foto: Screenshot/Youtube, MTV. All rights reserved.

Taylor Hawkins' Sohn Shane beim Erinnerungskonzert an seinen Vater

Am Wochenende kommen zahlreiche Instrumente und andere Erinnerungsstücke von den Tribute-Shows für Taylor Hawkins unter den Hammer. Auf den Memorial-Gigs für den verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeuger waren im September in London und Los Angeles viele Größen der Rockszene aufgetreten, darunter Paul McCartney, Brian Johnson sowie Brian May und Roger Taylor.

Die Versteigerung ist Teil der Auktion „Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll“, die vom Auktionshaus Julien’s vom 11. November bis 13. November veranstaltet wird. Sie findet zeitgleich im New Yorker Hard Rock Cafe und online statt. Dort gibt es unter anderem auch eine von Kurt Cobain auf der Bühne geschrottete Gitarre zu ersteigern.

Als Teil der Taylor-Hawkins-Collection sind Gitarren, Becken und Schlagzeugfelle zu haben, die von einer Reihe der aufgetretenen Musiker*innen signiert wurden, darunter die ehemaligen Nirvana-Mitglieder Dave Grohl und Krist Novoselic. Angeboten wird zum Beispiel eine EVH Van Halen Frankenstrat mit den Unterschriften von unter anderem Grohl, Novoselic und The-Police-Schlagzeuger Stewart Copeland, oder ein Nachbau von Brian Mays „Red Special“-E-Gitarre mit Autogrammen von Brian Johnson und Kesha (aber nicht Brian May).

Außerdem wird ein spezialangefertigter Pick-up-Truck der Marke Ram Rebel angeboten, der innen und außen mit Taylor-Hawkins-Namensplaketten verziert ist. Die Erlöse aus der Versteigerung der Erinnerungsstücke vom Tribute-Konzert gehen an die Organisationen Music Support und MusiCares, die Musiker*innen in persönlichen, medizinischen oder finanziellen Krisen unterstützen. Taylor Hawkins starb im März 2022 im Alter von 50 Jahren während einer Tour der Foo Fighters in Kolumbien.