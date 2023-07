The Who veröffentlichen „Who’s Next“/„Life House“ als Super Deluxe Set

The Who

Von den Rock-Pionieren The Who wird bald neues Material zu hören sein. Oder besser gesagt: neues altes Material. Denn mit dem Super Deluxe Set von „Who’s Next“/„Life House“ erscheinen neben überarbeiteten Klassikern auch bisher unveröffentlichte Songs. Und auf denen zeichnete The-Who-Songwriter Pete Townshend vor 50 Jahren ein düsteres Zukunftsbild, dass tatsächlich an die heutige Zeit erinnert.

„Lifehouse“, das verschollene The-Who-Projekt

Ältere Fans der britischen Rock-Band werden sich wahrscheinlich noch sehr gut an das 1971 veröffentlichte Album „Who’s Next“ erinnern. Das Werk gilt als ein Klassiker des Rock’n’Rolls und enthielt Hits wie „Behind Blue Eyes“ und „Baba O’Riley“. Auf der Super Deluxe Edition von „Who’s Next“ können sich Hörer:innen wieder an diesen Songs im neuen Gewand erfreuen. Der langjährige Toningenieur der Band, Jon Astley, nahm sich persönlich der Aufgabe an, die Originalbänder der Aufnahmen komplett zu remastern.

Viel spannender jedoch ist das als verschollen geltende „Life House“, das Townshend einst als Nachfolger zur Rock-Oper „Tommy“ konzipierte. Das Science-Fiction-Musikepos erzählt von einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, in der Klimakatastrophen das Individuum unterdrücken. In seiner dystopischen Zukunftvision sagte Townshend sogar das Internet, Virtual Reality und Pandemien voraus. Jedoch konnte der The-Who-Kopf das ambitionierte Projekt nie vollenden und musste es zum Wohle seiner eigenen mentalen Gesundheit abbrechen. Nun aber können Fans zum ersten Mal in das Musik-Experiment reinhören und sich ein Bild davon machen, was Townshend einst vorhatte.

Insgesamt umfasst die gesamte Super Deluxe Edition 155 Titel, von denen 89 bisher unveröffentlicht blieben. Weiterhin finden sich zahlreiche Demo- und Live-Versionen in dem Set wieder. Je nach Format ist die Super Deluxe Edition auf zehn CDs plus einer Blu-ray, zwei CDs, einem vier LP-Set sowie digital erhältlich. Außerdem enthält das exklusive Box-Set Bücher mit Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte, eine Graphic-Novel als Begleitstück zu „Life House“ sowie Poster, Konzertprogramme und vieles mehr.

Das Cover zum Super Deluxe Set

Titelliste des Doppel-CD-Sets

CD Eins: „Who’s Next“ (Remastered)

Baba O’Riley Bargain Love Ain’t for Keeping My Wife The Song Is Over Getting In Tune Going Mobile Behind Blue Eyes Won’t Get Fooled Again

CD Zwei: Bonus-Tracks (* zuvor veröffentlicht in neuer Tonabmischung/ ** bisher unveröffentlicht)