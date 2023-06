Stiefsohn von verschollenem Titanic-Erkunder während Rettungsmission bei blink-182-Konzert

Am Sonntag (18. Juni) ist das Touristen-Tauchboot „Titan“ aufgebrochen, um das Wrack der Titanic zu erkunden. Der Kontakt zum Begleitschiff brach ab, das Boot wird nach aktuellen Stand (Mittwoch, 21. Juni) immer noch gesucht.

Hamish Harding, ein britischer Geschäftsmann und Milliardär, ist Teil der fünfköpfigen Besatzung. Brian Szasz, Hardings Stiefsohn, postete am Dienstag (20. Juni) einen Beitrag auf Facebook, in dem er schrieb: „Hamish, mein Stiefvater, ist in einem U-Boot verschollen. Ich hoffe und bete, dass die Rettungsaktion erfolgreich sein wird.“

„Es mag geschmacklos sein, aber…“

Wenige Minuten darauf veröffentlichte er einen weiteren Post, in dem er seiner Followerschaft mitteilte, dass er auf einem Blink-182-Konzert sei. „Es mag geschmacklos sein, hier zu sein, aber meine Familie würde wollen, dass ich bei der Blink-182-Show dabei bin, weil das meine Lieblingsband ist und Musik mir in schwierigen Zeiten hilft“, schrieb er. Szasz entfernte den Post nach kurzer Zeit wieder.

Der 37-Jährige besuchte die Show in San Diego, bei der Turnstile und Landon Barker (Sohn von Travis Barker) Support-Acts waren. Die amerikanischen Punk-Rocker sind zur Zeit auf großer Welt-Tour. Drei Deutschland-Konzerte stehen dabei auf dem Plan: Am 9. September in der Lanxess Arena in Köln, am 16. September in der Berliner Mercedes-Benz-Arena und am 17. September in der Hamburger Barclays Arena.

blink-182 wurden 1992 von Mark Hoppus und Tom DeLonge gründet. Zwischen 2005 und 2011 pausierte die Band, bis sie 2011 mit dem Album „Neighborhoods“ und der darauffolgenden Tour wieder da war. Matt Skiba ersetzte 2015 DeLonge, da dieser die Band Anfang des Jahres verlassen hatte. Nach siebenjähriger Pause nahm DeLonge 2022 seine Position bei blink-182 wieder ein. Auf den Aufnahmen zu „California“ und dem aktuellen Album „Nine“ ist Matt Skiba anstelle von DeLonge zu hören.