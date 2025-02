Stil-Ikone Gene Hackman: Der Cop mit dem Popeye-Hut

Gene Hackman, von dem die Welt am heutigen Donnerstag (27. Februar 2025) Abschied nehmen musste, hatte sehr viele bekannte Rollen. Er war der beste Lex Luthor – der Schurke in „Superman“. Als Gegenspieler von Clint Eastwood überzeugte er in „Unforgiven“ als korrupter Sheriff Little Bill Daggett. Als Abhörspezialist Harry Caul bewies er in Francis Ford Coppolas „The Conversation“ große Empfindsamkeit. Aber seine bekannteste Rolle ist die des cholerischen Cops Jimmy „Popeye“ Doyle in William Friedkins 1971er-Thriller „The French Connection“ (deutsch: „Brennpunkt Brooklyn“), für den er seinen ersten von zwei Oscars (hier als „Bester Hauptdarsteller“, 1992 in Eastwoods „Unforgiven“ als „Bester Nebendarsteller“) erhielt.

Verschwimmende Grenzen zwischen Recht und Unrecht

Als prügelnder Polizist (sein von Roy Scheider gespielter Kompagnon ist auch nicht viel besser) nutzt Popeye krumme Methoden, um an ein Ermittlungsergebnis zu kommen. Verschwimmende Grenzen zwischen Recht und Unrecht – ein bestimmendes politisches Thema der Nixon-Ära, und für „New Hollywood“-Filmemacher wie William Friedkin sowieso.

Jimmy „Popeye“ Doyle wurde auch wegen seiner Optik zu einer prägenden Cop-Figur der Populärkultur. Aber was für einen Hut trägt Hackman eigentlich?

Er trägt einen relativ unscheinbaren, aber dennoch markanten Woll-Fedora mit schmaler Krempe und niedrigem, leicht eingedrücktem Kronenteil. Dieses Modell ist ein klassischer stingy brim fedora. Also ein Fedora mit einer schmaleren Krempe, wie sie vor allem in den 1960er und frühen 1970er Jahren beliebt war.

Marke und Stil des „Popeye“-Huts

Während die Marke des Hutes im Film nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es Vermutungen, dass es sich um einen Hut von Borsalino oder Stetson handelt – zwei der führenden Hersteller klassischer Fedora-Hüte. Gerade Borsalino war für seine hochwertigen Filzhüte bekannt, die oft in Filmen dieser Ära auftauchten.

Der Hutstil erinnert an Modelle aus Stetsons „Pinnacle“- oder „Chatham“-Linie oder an einen schlichten, urbanen Fedora von Dobbs. Was den Hut besonders macht, ist sein funktionales Design, das zu Popeye Doyles Charakter passt: pragmatisch, kompromisslos und ein wenig abgenutzt.

Warum ist der Hut ikonisch?

Hackmans Figur ist ein skrupelloser Cop – kein eleganter Ermittler wie Humphrey Bogarts Sam Spade oder Alain Delons Gangsterfiguren, die oft breitrandige Fedoras trugen. Stattdessen steht Doyles Hut für eine rohe, straßennahe Realität, die „The French Connection“ auszeichnet.

Der Film war ein Meilenstein des New-Hollywood-Kinos, mit einer realistischen Inszenierung, dreckigen Straßenkulissen und einer legendären Verfolgungsjagd. Der Hut verstärkt diesen Realismus. Er wirkt nicht wie ein bewusst gestyltes Filmaccessoire. Sondern wie ein echtes Kleidungsstück eines echten Cops in den 1970ern. Er rutscht manchmal schief, sitzt nicht immer perfekt. Genau wie sein Träger ist er etwas zerzaust, aber funktional. Popeye hatte keine Zeit für Mode hat, sondern brauchte einfach einen funktionalen, wetterfesten Begleiter.

Wer trug ähnliche Hüte?

Obwohl der schmale Fedora in den 1940ern und 1950ern noch seltener war (damals dominierten breitere Hüte), wurde er in den 1960ern zunehmend populär. Andere bekannte Träger ähnlicher Hüte waren:

Frank Sinatra – Besonders in seinen späten Jahren, als er von breiten Hüten zu den kompakteren stingy brims wechselte.

– Besonders in seinen späten Jahren, als er von breiten Hüten zu den kompakteren stingy brims wechselte. Peter Falk als Columbo – Falks zerzauster Trenchcoat und sein leicht abgenutzter Hut hatten eine ähnliche „Anti-Glamour“-Ausstrahlung wie Doyles Look.

– Falks zerzauster Trenchcoat und sein leicht abgenutzter Hut hatten eine ähnliche „Anti-Glamour“-Ausstrahlung wie Doyles Look. Al Pacino als Frank Serpico (1973) – Obwohl Serpico oft Beanies oder andere Kopfbedeckungen trug, setzte er gelegentlich auf ähnliche schmale Fedoras, die den urbanen Look der Zeit widerspiegelten.

– Obwohl Serpico oft Beanies oder andere Kopfbedeckungen trug, setzte er gelegentlich auf ähnliche schmale Fedoras, die den urbanen Look der Zeit widerspiegelten. Robert De Niro als Travis Bickle in Taxi Driver (1976) – Während Bickle häufiger mit einer Armeejacke und ohne Hut auftrat, gab es Momente, in denen er einen schmalrandigen Fedora trug, der an den Popeye-Doyle-Stil erinnerte.

– Während Bickle häufiger mit einer Armeejacke und ohne Hut auftrat, gab es Momente, in denen er einen schmalrandigen Fedora trug, der an den Popeye-Doyle-Stil erinnerte. Woody Allen in den 1970ern – Besonders in Annie Hall (1977) trägt er häufig ähnliche schlichte Hüte, die eine Mischung aus Großstadt-Intellektuellem und Underdog-Ästhetik verkörpern.