„Stillwater“-Gewinnspiel: Wir verlosen drei Blu-rays

Mit „Stillwater – Gegen jeden Verdacht“ hat Regisseur Tom McCarthy einen neuen Thriller mit Matt Damon in der Hauptrolle gedreht. Zum Heimkinostart am 20. Januar verlosen wir drei Blu-rays des Filmes.

Die Geschichte spielt in Marseille, Frankreich. Der Ölarbeiter Bill Barker reist aus Stillwater, Oklahoma an, um seine entfremdete Tochter Allison zu besuchen. Diese war fünf Jahre zuvor zum Studieren nach Frankreich geflogen und konnte seitdem nicht in die USA zurückkehren. Denn aufgrund eins Mord-Prozesses sitzt sie seit damals im Gefängnis. Bill ist jedoch von der Unschuld seiner Tochter überzeugt. Fortan kämpft er für ihre Freiheit und muss dabei gegen Sprachbarrieren, sowie ein komplexes Justizsystem ankommen. Mit der Zeit wird die Situation für Allison jedoch immer aussichtsloser und auch ihr Vater gerät mehr und mehr an seine Grenzen.

„Stillwater“ beruht lose auf den Begebenheiten des Gerichtsprozesses von Amanda Knox. Die US-Amerikanerin wurde 2009 in Italien wegen Mordes an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher zu 29 Jahren Haft verurteilt, das Urteil wurde später kassiert.

Zum Heimkinostart von „Stillwater – Gegen jeden Verdacht“ am 20. Januar 2022 gibt es drei Blu-rays zu gewinnen. Einfach Formular ausfüllen und „Stillwater“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 11. 2. 22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

