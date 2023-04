Sting: Auftritt in Mafia-Gefängnis mit einer Gitarre aus dem Holz von Migrantenbooten

Foto: Universal Images Group via Getty, PYMCA. All rights reserved.

Sting wird demnächst vor Insassen eines Gefängnisses in Neapel auftreten. Ankündigungen der italienischen Zeitung „La Repubblica“ zufolge verwendet er hierfür eine von Häftlingen gebaute Gitarre – aus dem Holz von Migrantenbooten. Das Secondigliano-Gefängnis ist dafür bekannt, dass Mafiabosse darin untergebracht sind.

„Metamorfosi“: Ein Gefängnisprogramm zur Resozialisierung

Wie die britische Zeitung „The Times“ berichtet, werden in Italien im Rahmen des „Metamorfosi“-Programms regelmäßig Insassen des Gefängnisses ausgewählt, in der Holzbearbeitung unterrichtet zu werden. Das italienische Innenministerium habe, „Vaticannews“ zufolge, für die (Instrumenten-)Produktion zehn Flüchtlingsboote aus Lampedusa zur Verfügung gestellt, mit denen Flüchtlinge und Migrant:innen in den letzten Monaten nach Italien übersetzten. Die Kähne wurden zu den Haftanstalten transportiert, dort verbauen Häftlinge sie in den gefängniseigenen Geigenbau- und Schreinerwerkstätten zu Instrumenten.

Dieses Programm wurde in mehreren italienischen Gefängnissen eingeführt. Ihm soll eine besondere Bedeutung zukommen, da die Kreationen der Häftlinge zum einen der Resozialisierung der Gefangenen dienen sollen und zum anderen der Verdeutlichung der Notlage der Migrant:innen, die die Überfahrt über das Mittelmeer wagen und wagten.

Stings aktuelles Album „The Bridge“ erschien im November 2021. Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass er zu den Spitzenverdienern des Jahres gehört: In einem Showgeschäft-Ranking haben Genesis und Sting am meisten verdient. Die Musiker belegen die ersten beiden Plätze des Forbes-Rankings der bestbezahlten Entertainer:innen.