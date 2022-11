Sting kommt 2023 auf Tour nach Deutschland und Österreich

Sting kommt im Sommer 2023 auf Tour nach Deutschland und Österreich. Auf der „My Songs“-Tournee spielt er Hits aus seiner Karriere sowohl als Solokünstler wie auch mit The Police. Im Juni und Juli 2023 tritt Sting etwa in Wiesbaden, Mönchengladbach, Klagenfurt und Wien auf. Alle Termine findet man am Ende des Artikels.

Sting präsentierte „My Songs“ schon bei seiner sechstägigen Residenz im Londoner Palladium. Sie konzentriert sich auf die beliebtesten Solo-Songs wie „Englishman In New York“ oder „Fields of Gold“. Aber auch Police-Hits wie „Roxanne“ oder „Every Breath You Take” sind Teil des Sets.

Tickets sind ab Freitag, den 18. November im Vorverkauf erhältlich. Für Mitglieder des Sting-Fanclubs sind exklusive Presale-Tickets schon ab Dienstag, den 15. November zu haben. Weitere Informationen zum Presale gibt es unter www.Sting.com. Weitere Presales gibt es ab dem 16. Und 17. November über Paypal, Magenta Musik und Ticketmaster.

Sting hat 2021 sein 15. Soloalbum „The Bridge“ veröffentlicht.

