Sting live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Sting kommt mit seinem neuen Power-Rock-Trio „Sting 3.0“ nach Deutschland. Im Juni 2025 tourt der Ex-Police-Sänger für sechs Konzerte durch unsere Städte.

An der Seite des 72-Jährigen stehen sein langjähriger Weggefährte Dominic Miller (Gitarre), am Schlagzeug sitzt Chris Maas (Mumford & Sons).

Lauter Raritäten live

Dabei hat Sting live mit dem neuen Ensemble schon für einige Überraschungen gesorgt. Er holte „When The Angels Fall“ zurück in seine Setlist; das „The Soul Cages“-Stück von 1991 ist eine Live-Rarität. Ebenso wie das Police-Outtake „I Burn For You“, zuletzt 1990 live dargeboten und das, was man einen „Fan-Favoriten“ nennt.

Im Sommer 2025 stehen Konzerte in in Hannover, Heilbronn, Mönchengladbach, Rostock, Zwickau und Kiel auf dem Tourplan.

Der Vorverkauf startet auf eventim.de am Freitag, den 27. September um 10 Uhr (abgesehen von Hannover).

Sting

„Sting 3.0“-Tour

06.06.2025 – Hannover, NDR Plaza Festival

07.06.2025 – Heilbronn, Wertwiesenpark

09.06.2025 – Mönchengladbach, SparkassenPark

11.06.2025 – Rostock, IGA Park

12.06.2025 – Zwickau, Platz der Völkerfreundschaft

14.06.2025 – Kiel, Nordmarksportfeld

Viele Fans von Sting brennen für „I Burn For You“

Wie ein Video, das im Netz die Runde macht, zeigt, freuten sich die Fans hörbar über den Einsatz von „I Burn For You“ in Toronto am Samstag (21. September). Zuletzt hatte Sting den Song laut „Stereogum“ auch immer mal wieder bei Soundchecks im vergangenen Jahr gespielt. Er scheint ihm also sehr am Herzen zu liegen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Konzert-Reise wird der Sänger derzeit begleitet von Gitarrist Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas. In Toronto gibt es auch gleich mehrere Auftritte. Der Besuch in der Massey Hall am Samstag war nur einer der ersten von insgesamt fünf angesetzten Gigs.

Die Setlist beginnt stets mit dem Police-Klassiker „Message In A Bottle“. Bei den letzten Konzerten gab es bis zu 10 Songs der Band zu hören. Abgeschlossen wurden die Sting-Konzerte mit „Fragile“.

Zum Tour-Start gab es vor einigen Tagen auch endlich wieder einen neuen Song zu hören: “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”. Die raue Rock-Ballade ist die erste Single seit Stings 2021 erschienenen Album „The Bridge“