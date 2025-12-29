„Stranger Things“: Netflix zwingt uns zum Silvester-Hangover

Die letzte Staffel von „Stranger Things“ endet buchstäblich mit einem Knalleffekt. Folge 8 von Season 5 mit dem Titel „Zurück in der realen Welt“ (The Rightside Up) ist ab 01. Januar bei uns in Deutschland bei Netflix zu sehen. Die Episode hat absolute Spielfilmlänge: 128 Minuten.

Damit zwingt uns Netflix zum Silvester-Happening! Denn die große Auflösung startet in den USA zwar bereits am 31. Dezember, aber eher zur besten Sendezeit (20:00 Uhr Eastern Time / 17:00 Uhr Pacific Time). Bei uns haben dann schon längst die Korken geknallt und das Silvester-Feuerwerk ist in seinen letzten Zügen. Ein ziemlich langgestreckter Jahresausklang.

Wann startet die letzte „Stranger Things“-Folge?

Am 01. Januar, pünktlich um 2 Uhr am Morgen, kann in Deutschland losgelegt werden. Tolle Event-Programmierung oder Qual-Nummer kurz bevor die Augen zufallen?

Manchen wird es nicht einfach fallen, nach ein paar Gläsern alle finalen Details der Mystery-Reihe zu erfassen. Andere machen gleich eine Party daraus. Aber was macht man von 0:01 bis 2 Uhr? Vielleicht noch einmal „Dinner For One“ gucken? Oder Pop Around The Clock?

Fakt für Serien-Fans ist: Wenn es ein starkes Ende für „Stranger Things“ gibt, ist es ein toller Start ins neue Jahr — enttäuscht es, beginnt 2026 gleich mit einem Downer.

Am 26. November gab es den ersten Rutsch der letzten Staffel 5 von „Stranger Things“ zu sehen. Insgesamt vier Folgen. Die Episoden 5-7 liefen am 26. Dezember an. Übrigens ist die finale Folge nach Laufzeit nicht die längste der Serie. Das ist die Staffel 4 abschließende Episode „Huckepack“ (The Piggyback) mit 144 Minuten.

