„Stranger Things“: Netflix zwingt uns zum Silvester-Hangover
Die letzte Folge von Staffel 5 („Zurück in der realen Welt“) startet am ersten Tag des neuen Jahres. Es geht aber nicht direkt nach dem Feuerwerk los!
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ endet buchstäblich mit einem Knalleffekt. Folge 8 von Season 5 mit dem Titel „Zurück in der realen Welt“ (The Rightside Up) ist ab 01. Januar bei uns in Deutschland bei Netflix zu sehen. Die Episode hat absolute Spielfilmlänge: 128 Minuten.
Damit zwingt uns Netflix zum Silvester-Happening! Denn die große Auflösung startet in den USA zwar bereits am 31. Dezember, aber eher zur besten Sendezeit (20:00 Uhr Eastern Time / 17:00 Uhr Pacific Time). Bei uns haben dann schon längst die Korken geknallt und das Silvester-Feuerwerk ist in seinen letzten Zügen. Ein ziemlich langgestreckter Jahresausklang.
Wann startet die letzte „Stranger Things“-Folge?
Am 01. Januar, pünktlich um 2 Uhr am Morgen, kann in Deutschland losgelegt werden. Tolle Event-Programmierung oder Qual-Nummer kurz bevor die Augen zufallen?
Manchen wird es nicht einfach fallen, nach ein paar Gläsern alle finalen Details der Mystery-Reihe zu erfassen. Andere machen gleich eine Party daraus. Aber was macht man von 0:01 bis 2 Uhr? Vielleicht noch einmal „Dinner For One“ gucken? Oder Pop Around The Clock?
Fakt für Serien-Fans ist: Wenn es ein starkes Ende für „Stranger Things“ gibt, ist es ein toller Start ins neue Jahr — enttäuscht es, beginnt 2026 gleich mit einem Downer.
Am 26. November gab es den ersten Rutsch der letzten Staffel 5 von „Stranger Things“ zu sehen. Insgesamt vier Folgen. Die Episoden 5-7 liefen am 26. Dezember an. Übrigens ist die finale Folge nach Laufzeit nicht die längste der Serie. Das ist die Staffel 4 abschließende Episode „Huckepack“ (The Piggyback) mit 144 Minuten.
Wer kurz vor dem Ende von „Stranger Things“ alles Wichtige zusammengefasst haben will, ist HIER richtig.