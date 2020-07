Schnipp Schnapp, Haare ab: Bruce Springsteen hat seinen ersten Corona-Haarschnitt bekommen. Zur Schere griff seine Ehefrau Patti Scialfa.

In Zeiten der Coronakrise sind eigenverantwortete Haarschnitte wahrlich keine Seltenheit mehr. Nachdem Friseursalons weltweit im Kampf gegen das Coronavirus geschlossen blieben, greifen immer mehr Menschen selbst zu Schere. So auch Stars wie Bruce Springsteen. Dieser legte zwar nicht selbst Hand an, begab sich allerdings dafür in die vertrauensvollen Hände seiner Ehefrau, der Sängerin Patti Scialfa. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Scialfa ein gemeinsames Foto, auf dem man Springsteen mit frisch geschnittener Kurzhaar-Frisur und Scialfa eine Schere in die Kamera halten sieht. Unter dem Foto gab die Sängerin stolz bekannt: „Ich habe meinem Mann seinen ersten Corona-Haarschnitt gegeben.“ Sich selbst habe sie außerdem…