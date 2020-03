Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Matt Damon 2019 auf einer Filmpremiere in Hollywood

Das wird Sie auch interessieren





„Contagion“ (deutsch: „Ansteckung)“ heißt ein Thriller aus dem Jahr 2011, der ein Szenario thematisiert, das zwar weit schlimmer ist als jenes, das Ende 2019 mit dem Coronavirus tatsächlich eingetroffen ist – der Virus in Steven Soderberghs Film ist weit tödlicher und treibt die Menschheit an den Rand des Abgrunds. Dennoch vergleichen viele die in „Contagion“ skizzierte Situation mit der aktuellen, realen.

„Contagion“ und „Outbreak“ – der Podcast:

Im Zuge der aktuellen COVID-19-Pandemie erlangte der Film also nicht nur inhaltlich aktuelle Relevanz, sondern entwickelt sich auch, neun Jahre nach Kinostart, zu einem Streaming-Tipp. Nun nutzen die Darsteller – Matt Damon, Laurence Fishburne, Jennifer Ehle und Kate Winslet – ihre Bekanntheit, um etwas zur Corona-Aufklärung beizutragen. Weiterlesen Neil Young: Zweite Ausgabe der „Fireside Sessions“ ist online

Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Columbia University Mailman School of Public Health drehten die Hollywood-Stars Videos, in denen sie über diverse Details, Fakten und Perspektiven der weltweiten Pandemie informieren. Regie führte bei diesem Projekt Steven Soderbergh selbst. Drehbuchautor („Das Bourne-Ultimatum“, „Contagion“) und Regisseur („Californication“) Scott Z Burns produzierte die Videos. Gedreht wurde in den jeweiligen Häusern der Schauspieler.

Renommierte Wissenschaftler half Damon und Winslet

Für den Inhalt der Videos sollen laut „The Independent“ auch einige der Experten beauftragt worden sein, die bereits als Berater bei der Produktion zu „Contagion“ fungierten – allen voran Ian Lipkin, Professor für Epidemiologie an der Mailman School of Public Health der Columbia University. Lipkin ist derzeit federführend bei der Suche nach neuen Behandlungs- und Testmöglichkeiten gegen bzw. für das Coronavirus.

Damon erklärt Social Distancing

Dass zuhause bleiben derzeit die wichtigste Option ist, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, ist bekannt. Wie wichtig die Isolation – dieser Tage gerne als „Social Distancing“ bezeichnet, ist, unterstreicht Matt Damon in seinem Video.

Kate Winslet ruft zum richtigen Händewaschen auf

Kate Winslet hingegen widmet sich dem Thema des richtigen Händewaschens. Spoiler: Mindestens zwanzig Sekunden lang ordentlich Schrubben und Seife verwenden.