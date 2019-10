Die Originale von BTS: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, and J-Hope 2019 in New York.

Batman, Luke Skywalker oder Barbie: Action-Figuren und Puppen sind wohl schon seit Menschengedenken fester Bestandteil von Kinderzimmern auf der ganzen Welt. Und nicht selten sind sie großen Helden oder Stars nachempfunden. Schon vor weit über 100 Jahren gab es kleine Figuren, die berühmte Generäle darstellten. Später standen dann Bands wie Kiss oder Comic-Superhelden im Miniatur-Format in den Regalen von Spielzeugläden. Inzwischen darf sich auch die K-Pop-Band BTS hier einreihen.

Bereits seit Anfang 2019 gibt es eine offizielle Kooperation zwischen der weltweit bekannten Boygroup und dem US-amerikanischen Spielzeughersteller Mattel. Der Firma, die inzwischen seit 60 Jahren Barbie-Puppen produziert, ist nach LEGO der zweitgrößte Spielzeughersteller der Welt. Und das Geschäft mit den BTS-Mitgliedern Jin, Jungkook oder Suga und mehr scheint gut zu laufen. So gut sogar, dass es bald eine zweite Kollektion der Boygroup geben wird. Nach realistisch nachgebildeten Boygroup-Mitgliedern kommt nun eine Mini-Miniatur-Variante im Comic-Look.

Korean Popular Music – ein weltweites Phänomen

K-Pop (Korean Popular Music) ist bereits seit mehreren Jahren ein weltweites Phänomen und im Prinzip eine eigene Wissenschaft für sich – so viele verschiedene Gruppen, Richtungen und auch Skandale gab es in den letzten Jahren. In Korea werden K-Pop-Stars in großen Shows gecastet und zu „IDOLS“ ernannt. Die Auserkorenen werden danach oft jahrelang trainiert, bevor sie das erste Mal an die Öffentlichkeit treten. Häufig haben K-Pop-Bands auch mehr Mitglieder. Manche Gruppen beinhalten über 30 Mitglieder, was zur Folge hat, dass eine Band gleichzeitig in mehreren Ländern auf Tour gehen kann. Ähnlich zur hiesigen Bandkultur hingegen ist der Gossip, der um das Privatleben der KünstlerInnen berichtet wird. Wie in einer Seifenoper werden in der K-Pop-Community Liebschaften, Drogen, Sex in der Öffentlichkeit diskutiert – so extrem, dass es bereits zu Selbstmorden kam.

