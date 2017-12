Südkoreanischer Boyband-Star Jonghyun tot: Verdacht auf Suizid

Jonghyun, Leadsänger der südkoreanischen Boyband SHINee, ist tot. Kim Jong-hyun, wie der Musiker bürgerlich heißt, wurde in bewusstlosem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Jonghyun wurde 27 Jahre alt.

>>> hier den Abschiedsbrief Jonghyuns lesen.

„The JoongAng Daily“ meldete, er sei in seinem Haus in Seoul aufgefunden wurden, als Todesursache vermeldete das Blatt Suizid. Eine K-Pop-Fansite bietet Betreuung für schockierte Fans und solchen mit Suizidgedanken an:

Sending our deepest condolences to SHINee Jonghyun and those who known him well.

If you're going through a hard time, please do know that you never walk alone. Talk to someone and take care of yourself.

— bts pics (@allbtspics) December 18, 2017