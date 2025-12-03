Der Mann, der Slayer den Punk gab: Leben und Tod von Jeff Hanneman

Zum Abschluss der diesjährigen Konzertreihe kommt SON Estrella Galicia nach Berlin. Am 13. Dezember spielt das Noise-Punk-Duo Lambrini Girls im Bi Nuu. Die Show ist ausverkauft, ROLLING STONE verlost jedoch noch 1×2 Tickets für das Konzert.

SON Estrella Galicia erstmals in Deutschland

Der Veranstalter SON Estrella Galicia kam 2025 zum ersten Mal nach Deutschland. Nach dem ersten Konzert am 27. November kehrt man nun mit einer weiteren Show am 13. Dezember ins Bi Nuu nach Berlin zurück. Zuvor war SON Estrella Galicia 16 Jahre in Spanien tätig und feierte weitere Erfolge in Portugal, Großbritannien, den USA, Brasilien und Uruguay.

Lambrini Girls als Headliner der Show

Das aus Brighton stammende Noise-Punk-Duo Lambrini Girls wird die bereits ausverkaufte Show im Bi Nuu headlinen. Bestehend aus Phoebe Lunny (Gesang/Gitarre) und Lily Maceira (Bass) veröffentlichte die Beiden Anfang des Jahres das Debütalbum „Who Let the Dogs Out“. Im Laufe der letzten Monate erspielten sich die Lambrini Girls einen guten Ruf, und ihre diesjährige Headline-Tour durch Großbritannien und Europa war nahezu komplett ausverkauft. Sie zierten die Cover mehrerer Magazine und wurden von zahlreichen Radiosendern gefeatured. Am 13. Dezember wird das Duo von Enola Gay supported.

Hier einen Zusammenschnitt des Duos von ihrem Gig in Manchester anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Konzept mit Fokus auf Nachhaltigkeit und junge Künstler

Estrella Galicia ist seit Jahren erfolgreicher Veranstalter von Musikevents. Der familiengeführte Bierhersteller kommt nun zum zweiten Mal mit einer Show nach Deutschland. Bei den organisierten Events setzt der Veranstalter vor allem auf ein Konzept, das sich auf Nachhaltigkeit fokussiert sowie darauf, jungen Künstlern eine Bühne zu geben.

Am Gewinnspiel teilnehmen

ROLLING STONE verlost 1×2 Tickets für die Show der Lambrini Girls am 13. Dezember im Bi Nuu. Wer gewinnen will, schreibt einfach mit Name, Adresse und Telefonnummer eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de mit dem Betreff: „SON Estrella“. Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember 2025.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!