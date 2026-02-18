Tupac-Mord: Keffe D verliert Antrag auf Beweisunterdrückung

Der Mann, der wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Erschießung der Hip-Hop-Legende Tupac Shakur im Jahr 1996 des Mordes angeklagt ist, scheiterte mit seinem Antrag, wichtige Beweise zu unterdrücken, die seiner Meinung nach durch eine unrechtmäßige nächtliche Durchsuchung erlangt wurden. Ein Richter lehnte den Antrag bei einer Anhörung am Dienstag (17. Februar 2026) ab, wie eine Quelle aus dem Gerichtssaal gegenüber ROLLING STONE bestätigte.

Verteidigung spricht von „irreführendem Bild“

Duane „Keffe D“ Davis und seine Anwälte William Brown und Robert Draskovich hatten in ihren Schriftsätzen vor Gericht argumentiert, dass die Ermittler in ihrem Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl, den sie einem Amtsrichter vorgelegt hatten, ein „irreführendes Bild“ von Davis gezeichnet hätten. Sie sagten, die eidesstattliche Erklärung stelle Davis zu Unrecht als potenziell bewaffneten und gefährlichen Drogenhändler dar, der eine Konfrontation mit der Polizei provozieren und damit seine Nachbarn in Gefahr bringen könnte.

Die Verteidiger argumentierten in Unterlagen, die ROLLING STONE vorliegen, dass Davis ein pensionierter Großvater und Krebsüberlebender sei, der „höflich kooperierte“, als ein Ermittler vor der Durchsuchung im Juli 2023 und seiner anschließenden Verhaftung im September 2023 tagsüber an seine Tür klopfte. Zu diesem Zeitpunkt, so die Verteidiger, lebte Davis mit seiner Frau ein ruhiges Leben in einem Vorort von Las Vegas und bat lediglich darum, einen Anwalt hinzuzuziehen, bevor er mit der Polizei sprach.

Vorwürfe strategischer Auslassungen

Die Anwälte sagten, die Polizei habe „strategische Auslassungen“ gemacht, als sie Davis später als „mehrfach verurteilten Straftäter“ mit einer Verhaftung wegen Waffenbesitzes darstellte, ohne zu erwähnen, dass seine Verurteilungen wegen Drogenbesitzes 25 Jahre zurücklagen und dass seine Verhaftung wegen Waffenbesitzes acht Jahre zuvor nicht zu einer Verurteilung geführt hatte.

Den Anwälten zufolge hatte Davis 2008 den Drogenhandel aufgegeben und war danach ein Jahrzehnt lang legal als Inspektor in einer Ölraffinerie beschäftigt gewesen. Das Bild, das zur Erlangung des Durchsuchungsbefehls präsentiert wurde, „hatte wenig mit der Realität zu tun“, argumentierten die Anwälte.

In ihrem Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl, aus dem ROLLING STONE Auszüge in Gerichtsunterlagen erhalten hat, sagte Clifford Mogg, Kriminalbeamten bei der Las Vegas Metropolitan Polizei, dass die Beamten Davis‘ Haus nachts durchsuchen wollten, weil „die Dunkelheit es den Beamten ermöglicht, das Haus zu umstellen und zu sichern“. Er fügte hinzu, dass die Dunkelheit es den Beamten ermöglichen würde, die Nachbarhäuser „mit möglichst geringer Belästigung der Bewohner“ zu evakuieren, falls Davis oder andere Personen im Haus versuchen sollten, sich zu „verbarrikadieren“. Davis und seine Anwälte behaupteten, dass das Sicherheitsargument keinen Sinn ergebe, da die Nachbarn nachts eher zu Hause seien.

Anklage und frühere Aussagen

Der 62-jährige Davis hat sich in einem einzigen Mordfall für nicht schuldig erklärt und wird ohne Kaution in der Haftanstalt Clark County festgehalten. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe Shakurs Drive-by-Mord orchestriert und die Glock im Kaliber .40 geliefert, mit der auch Suge Knight, Mitbegründer von Death Row Records, der gerade auf dem Las Vegas Strip unterwegs war, verletzt wurde. Die Behörden sagen, der Angriff sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen, nachdem Shakur sich Stunden zuvor, am 6. September 1996, in einem Casino mit Orlando Anderson gestritten hatte.

In seinen 2019 erschienenen Memoiren beschrieb Davis seinen Aufstieg in den South Side Crips und gab zu, eine Kooperationsvereinbarung mit den Bundesbehörden im Zusammenhang mit einem Drogenfall in Los Angeles unterzeichnet zu haben. In einem Interview mit den Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2008 behauptete er, Sean Combs, der Gründer von Bad Boy Records, habe 1 Million Dollar für die Ermordung von Knight und Shakur im Rahmen einer Fehde angeboten.

Combs hat diese Behauptung vehement zurückgewiesen. Davis sagte, ein Komplize namens Eric „Zip“ Martin habe die Waffe geliefert, die er auf den Rücksitz eines gemieteten Cadillacs gereicht habe, wo Anderson sie angeblich benutzt habe, um das Feuer zu eröffnen. Davis sagte, er habe nie Geld dafür erhalten.

Verteidigung spricht von „Unterhaltung“

Während die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Davis‘ Enthüllungsmemoiren und Interviews wichtige Beweise in diesem Fall darstellen, besteht die Verteidigung darauf, dass es sich dabei um reine Show handelte. Seine Anwälte argumentierten, dass die Aussagen „Unterhaltung“ gewesen seien, um Profit zu generieren. Sie verglichen die kulturelle Fixierung der Öffentlichkeit auf den Tod von Tupac mit der Ermordung von John F. Kennedy und argumentierten, dass es leicht zu verstehen sei, warum jemand sich fälschlicherweise in den Mittelpunkt stellen könnte, um persönlichen Gewinn zu erzielen.

Anderson bestritt jegliche Beteiligung an der Schießerei, bevor er 1998 im Alter von 23 Jahren in Compton getötet wurde. Die Polizei hat die mutmaßliche Tatwaffe nie gefunden. Davis scheiterte zuvor mit dem Versuch, die Anklage fallen zu lassen. Sein Prozess, der mehrfach verschoben wurde, ist für den 10. August angesetzt.