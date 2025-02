Super Bowl 2025: Kendrick Lamar performt Drake-Diss „Not Like Us“

Eingeführt von Samuel L. Jackson in einem Uncle-Sam-Outfit, fegte Kendrick Lamar beim Super Bowl in New Orleans durch seinen Backkatalog und Tracks aus seinem neuesten Album „GNX“ – und brachte nach mehreren Andeutungen schließlich einen Teil seines gegen Drake gerichteten Hits „Not Like Us“. Er ließ das Wort „Pädophiler“ aus, doch als er die Doppeldeutigkeit von „a minor“ rappte, tobte das ganze Stadion. Als Lamar zur Zeile „say, Drake, I heard you like ’em young“ kam, blickte er direkt in die Kamera und lächelte, nachdem er den Namen seines Rivalen ausgesprochen hatte.

Zunächst deutete Kendrick Lamar Lamar nur das Intro von „Not Like Us“ an, während SZA – die während des Spiels einige neue Songs droppte – ihn bei „Luther“ und „All the Stars“ begleitete. „Ich will ihren Lieblingssong performen“, sagte Lamar, „aber ihr wisst ja, sie verklagen gerne.“ Sein Set umfasste außerdem „Squabble Up“, „Humble.“, „DNA.“, „Man at the Garden“, „Peekaboo“ und „TV Off“. Serena Williams hatte einen Gastauftritt und tanzte während „Not Like Us“ – ein bemerkenswerter Moment angesichts der Gerüchte, dass sie und Drake einst ein Paar waren. Produzent DJ Mustard tauchte während „TV Off“ mit einem Football auf. Während „Humble.“ formierte sich Lamars komplett schwarze Crew von Tänzern, gekleidet in Rot, Weiß und Blau, zu einer menschlichen US-Flagge.

Die Performance wurde von Tänzern begleitet, die aus einem echten Buick GNX stiegen, der auf der Bühne geparkt war – ein krönender Moment für Kendrick in einem herausragenden Jahr. Sein Vers auf Future und Metro Boomins „Like That“ hatte die erbitterte Fehde mit Drake entfacht, die in seiner fünf Songs umfassenden Demontage des kanadischen Rappers gipfelte – gekrönt von „Not Like Us“. Der von DJ Mustard produzierte Hit stellte zahlreiche Spotify-Rekorde auf, belegte zwei Wochen lang Platz eins der Billboard Hot 100 und dominierte rekordverdächtige 21 Wochen die Hot Rap Songs-Charts.

Der Erfolg des Songs spielte eine Rolle bei der Entscheidung von Jay-Z und Roc Nation, Lamar für den begehrten Auftritt zu wählen. Roc-Nation-CEO Desiree Perez sagte kürzlich gegenüber NOLA.com: „Kendrick ist genau der Richtige für diesen Moment“, und fügte hinzu: „Er hatte ein unglaubliches Jahr und verdient die Aufmerksamkeit.“

Kendrick Lamar: Anspielung auf Lil Wayne

Perez verriet zudem, dass der aus New Orleans stammende Lil Wayne ebenfalls für die Halbzeitshow in Betracht gezogen wurde. Kurz nach der Bekanntgabe zeigte sich Wayne „gebrochen“, weil er nicht ausgewählt wurde – woraufhin Kendrick auf „Wacced Out Murals“ von GNX rappte: „Used to bump Tha Carter III, I held my Rollie chain proud / Irony, I think my hard work let Lil Wayne down.“ Wayne reagierte scheinbar mit einem Post auf X: „I shall destroy if disturbed“, doch die beiden klärten die Angelegenheit und Wayne ermutigte Lamar schließlich mit den Worten: „Kill it.“

Vergangene Woche räumte „Not Like Us“ bei den Grammys ab und wurde mit fünf Preisen ausgezeichnet – darunter Record of the Year und Song of the Year, womit es zum meistprämierten Rap-Song in der Geschichte der Preisverleihung wurde. Fans können sich darauf freuen, „Not Like Us“ und weitere Songs aus dem Super-Bowl-Set auf Lamars Grand National Tour mit SZA live zu erleben. Die Tour startet am 19. April in Minneapolis und endet am 18. Juni in Washington, D.C.