Super Bowl LX: Die besten und schlechtesten WTF-Werbespots

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Vom Guten über Bad Bunny bis zum Cringe: Der Super Bowl LX hatte alles. Und während die Seattle Seahawks die New England Patriots deutlich schlugen, wissen die Eingeweihten, dass es eigentlich egal ist, wer auf dem Feld gewinnt oder verliert. Und nein, es kommt auch nicht darauf an, wie man das Spiel spielt. Der wichtigste Teil des Abends sind für viele die Werbespots.

Für die Ausgabe 2026 setzte das Big Game groß auf die Backstreet Boys, Hintern (ja, richtig gelesen) und rührselige Spots, die selbst einen Null-Grad-Tag in New York City aufwärmen könnten.

Und natürlich durfte KI nicht fehlen: Bevor sie garantiert die Menschheit zerstört, können wir wenigstens noch ein bisschen Unterhaltung aus ihr herausholen. Hier sind einige der bemerkenswertesten Werbespots des Abends.

Best: Xfinity, „Jurassic Park… Works“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einsatz für John Williams’ legendäre Fanfare! Einer der am häufigsten wieder angesehenen Filme aller Zeiten: Jeder weiß, dass der zentrale Wendepunkt von „Jurassic Park“ dann kommt, wenn auf der Insel der Strom ausfällt und das Chaos ausbricht.

In diesem Xfinity-Spot, der die „Jurassic Park“-Stars Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum wiedervereint, bringen sie den Park ohne Probleme wieder zum Laufen – in einem cleveren Spot, der den Fanlieblingsfilm mit der Marke kombiniert. Und natürlich durften moderne Anspielungen nicht fehlen, inklusive Dinosaurier-Selfies. Sagt „Roar“! Ich meine: Cheese.

Worst: OpenAI, „You Can Just Build Things“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Halten wir das fest: Es ist ein Werbespot für OpenAI – und alles darin ist analog? Würde man eine künstliche Intelligenz nach der Hauptaussage dieses Spots fragen, käme vermutlich heraus: Heuchelei gewinnt.

Mit Bildern von Menschen, die Bücher lesen, Spiele spielen, und Gesichtern wie Einstein auf dem Bildschirm würde niemand denken, dass hier ein Produkt beworben wird, das jahrelange menschliche Kreativität ausschlachtet. Andererseits ergibt es Sinn – vermutlich hat die KI den Spot selbst gemacht.

Best: Novartis, „Tight Ends“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vergesst KI: Ärsche und Hintern sind dieses Jahr ein Super-Bowl-Trend. Und Novartis hat Kellogg’s klar ausgestochen (Wortspiel beabsichtigt). Der Spot zeigt tiefenentspannte Footballspieler, die Tight Ends sind (verstanden?), beim Yoga und Entspannen in Hängematten – natürlich begleitet von Enyas Klassiker „Only Time“.

Die Werbung wirbt für die Früherkennung von Prostatakrebs. Angesichts der vielen Männer vor dem Bildschirm ist das albern und lebensrettend zugleich.

WTF: Rocket & Redfin, „America Needs Neighbors Like You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zieh einen roten Cardigan an und schnür die Schuhe, um eine Botschaft zu hören, die Amerika gerade braucht – kombiniert mit der kraftvollen Stimme eines Superstars und einem der wohl herzerwärmendsten Songs überhaupt. Rocket und Redfin verpflichteten überraschend Lady Gaga für ihren Super-Spot, in dem sie gefühlvoll das ikonische Titellied von „Mister Rogers’ Neighborhood“ singt.

Angekündigt wurde der Spot mit einem schwarz-weißen Teaser, triefend vor Süßlichkeit und Aufrichtigkeit. Der eigentliche Werbespot für ein ansonsten wenig aufregendes Hypothekenunternehmen war jedoch vielleicht etwas zu sehr mit Schmalz überzogen und zudem leicht taktlos – braucht es wirklich einen verlorenen Hund, damit eine weiße Familie ihre neuen Nachbarn wahrnimmt? Konzentrieren wir uns lieber auf die Musik.

Best: Squarespace, „Unavailable“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuerst arbeiteten sie bei „The Favourite“ zusammen, dann beim köstlich verdrehten „Poor Things“, gefolgt vom gedankensprengenden „Kinds of Kindness“ und anschließend „Bugonia“. Ihr nächstes Projekt? Ein Spot für Squarespace.

Richtig gelesen: Der visionäre und exzentrische Regisseur Yorgos Lanthimos und Emma Stone haben sich für diese außergewöhnliche Werbung der Website-Baukasten-Plattform zusammengetan. Mit ihrer typischen filmischen Handschrift – auffällige Kameraarbeit und eine dramatische Performance – ist der Spot zugleich düster und trocken komisch. Ist es zu spät, eine Kategorie „Bester Werbespot“ zu den Oscars nächsten Monat hinzuzufügen?

Worst: Bosch, „A Little Buzz“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist nicht so, dass wir etwas gegen diesen Spot hätten. Aber den Bürgermeister von Flavortown, Guy Fieri, als ganz normalen Typen zu sehen, ist einfach verstörend.

Als Fieri erstmals ein Porträt ohne seine typischen blondierten Spitzen und den Ziegenbart postete (ohne zu erwähnen, dass es Teil einer Werbekampagne war), ging ein kollektives Keuchen durchs Netz. Wird das Gespräche auslösen? Ja. Wird es Bosch-Geräte verkaufen? Vielleicht nicht. Was ist Fieri ohne Geschmack?

WTF: Lay’s, „Last Harvest“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reicht die Chips … und die Taschentücher. Snackmarken sind normalerweise für alberne Werbung und einprägsame Slogans bekannt. („Once you pop, you can’t stop“, jemand?) Lay’s ging mit seinem Super-Bowl-Spot den komplett entgegengesetzten Weg und stellte die Kartoffeln in den Mittelpunkt, aus denen die Chips bestehen, sowie die bodenständigen Farmer, die sie anbauen.

Der Spot soll nicht nur Appetit machen, sondern auch ans Herz gehen. Fast unvorstellbar, dass er von Taika Waititi inszeniert wurde, dem Regisseur hinter unkonventionellen Filmen wie „JoJo Rabbit“ aus dem Jahr 2019. Und noch ein Grund zu weinen: Wenn Waititi hinter der Kamera stand, hätte es nicht wenigstens ein bisschen schräg sein können? Das ist, als würde man Guy Fieri bitten, ein Gericht ohne Gewürze zu kochen.

Best: Instacart, „Bananas“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sing mit: „Instacart lets you choose your bananas!“ Wir wussten, dass Benson Boone viele Talente hat – vom Singen bis zum Rückwärtssalto. Aber wer wusste, dass er so lustig sein kann?

In diesem Retro-Spot von Regisseur Spike Jonze spielt Boone an der Seite von Ben Stiller in einer Reihe, in der sie ein Gesangsduo aus den Achtzigern darstellen, das in einer anderen Dimension problemlos ein abendfüllender Streamingfilm sein könnte. Bonus: ein echter Boone-Salto. Hättest du etwas anderes erwartet?

WTF: Pringles, „Pringleleo“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wir alle wissen, dass Sabrina Carpenter ihren Anteil an Beziehungsproblemen hat. Doch beim Super Bowl LX tauscht sie dampfenden Espresso gegen knusprige Chips. In diesem durchaus lustigen Spot ist Carpenter mit einem Frankenstein-artigen Mann aus lauter Pringles zusammen.

Mit auffälligem CGI und einigen guten Gags verdient sich der Spot seinen WTF-Status vor allem dadurch, dass Lay’s sein ikonisches „Once you pop, you can’t stop“-Motto zu „Once you pop, the pop don’t stop“ umformuliert hat. Ist nichts mehr heilig? Man kann sicher sein, dass es Dutzende Meetings zu dieser grammatikalisch fragwürdigen Änderung gab.

Best: Bud Light, „Keg“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer würde nicht gern ein Bier mit Peyton Manning, Post Malone und Shane Gillis trinken? Bekannt für ihre jährlichen Super-Bowl-Blockbuster hat Bud Light hier ein Traumteam aus Bierfreunden versammelt, die sich auf einer Hochzeit treffen und tragischerweise ein außer Kontrolle geratenes Fass erleben.

Dazu Whitney Houstons zeitloses „I Will Always Love You“, während das Fass einen Abhang hinunterrollt und die Jungs verzweifelt hinterherjagen. Von den Persönlichkeiten über die Musikauswahl bis zu Humor und Action – Bud Light liefert einen der besten Spots des Abends.

WTF: Poppi, „Make It Poppi“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn man darüber nachdenkt, ist Charli XCX brillant darin, beides zu haben. Einerseits reißt sie Corporate America und den durchkommerzialisierten Pop mit Alben wie „brat“ und ihrem neuen Film „The Moment“ ein – einer abendfüllenden Abrechnung mit dem Ausverkauf. Andererseits positioniert sie sich gern mitten im System und kassiert mit Kollaborationen wie einem H&M-Pop-up-Auftritt oder ihrem UberEats-Spot beim Big Game im letzten Jahr.

Für 2026 tat sie sich mit der probiotischen Limonadenmarke Poppi zusammen. Gemeinsam mit Rachel Sennott macht sie sich über „Vibes, Vibes und Vibes“ lustig, inklusive Stroboskop-Ästhetik, die stark an Charlis jüngere Arbeiten erinnert, in denen sie genau diesen Ausverkauf kritisiert. Andererseits: Gibt es etwas Bratteres, als das eine zu sagen und das andere zu tun?

Best: Pepsi, „The Choice“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine sprudelnde Frage so alt wie die Zeit selbst: Pepsi oder Coke? Für den neuesten Schlag in den Cola-Kriegen nutzt Pepsi die ikonischen Eisbären von Coca-Cola zu seinem Vorteil und zeigt einen schneeweißen Bären mit Identitätskrise, der Pepsi probiert – und es mag.

Ebenfalls von Taika Waititi inszeniert, folgt der Rest mit Bären in Therapie und melancholischen Stadtspaziergängen. Bonuspunkte für die Anspielung auf das Coldplay-Paar, das vom Kuscheln beim Konzert zum Werbemotiv beim größten Spiel der Welt wurde.

Best: DoorDash, „Beef 101“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit den frühen 2000ern eine feste Größe im Rap: 50 Cent ist für seine raue Persona bekannt. Für DoorDash zeigt der Mann mit dem halben Dollar-Namen jedoch seine weiche Seite und macht alberne Witze über Beef – nicht das im Rap, sondern das, das man sich liefern lassen kann. Liegt in 50s Zukunft vielleicht Comedy? Um einen weisen Mann zu paraphrasieren: Get rich or die laughing.

Worst: Kellogg’s Raisin Bran, „Will Shat“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bei William Shatners Entscheidung, diesen Spot zu machen, müssen wir annehmen, dass er zuerst den Scheck eingelöst und dann Fragen gestellt hat. Ja, Kellogg’s Raisin Bran hat tatsächlich geschätzte acht bis zehn Millionen Dollar ausgegeben, um Amerika mitzuteilen, dass das Müsli Menschen … nun ja, ihr wisst schon.

Und die Star-Trek-Legende Shatner hat erlaubt, dass sein Nachname damit verbunden wird? Packt zusammen. Wir sind fertig.

Best: Dunkin’, „Good Will Dunkin“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit einigen Jahren gehören die Dunkin’-Spots mit Ben Affleck und Matt Damon zu den Highlights des Super Bowl. Wie übertreffen sich die Bostoner Jungs 2026 selbst? Indem sie ein ganzes Dutzend Sitcom-Stars der Neunziger rekrutieren und „Good Will Hunting“ als Sitcom neu interpretieren – mit Jennifer Aniston, Jaleel White, Jason Alexander, Alfonso Ribeiro und Matt LeBlanc.

Irgendwo zwischen Al Pacinos „Dunkaccino“-Parodie und „Too Many Cooks“ angesiedelt, inklusive fragwürdigem De-Aging, liefert Dunkin erneut einen der einprägsamsten Spots des Abends. Extrapunkte für die Rückkehr von Tom Brady.

WTF: Coinbase

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Backstreet’s back – buchstäblich. Die Neunziger-Boyband tauchte gleich zweimal auf: erst bei einem Überraschungsauftritt für T-Mobile, dann als Karaoke-Version von „Everybody“ mit Bluescreen-Optik. So realistisch, dass viele dachten, der Sender habe gewechselt. Aber das ist die Lehre: Je mehr sich Leute beschweren, desto öfter passiert es. Man erinnere sich an den Tubi-Spot 2023. Jetzt – ob man will oder nicht – achtet „everybody“ auf Coinbase.

Best: State Farm, „Stop Livin’ on a Prayer“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was bekommt man, wenn man Danny McBride, Keegan-Michael Key, Hailee Steinfeld und einen echten Bon-Jovi-Klassiker kombiniert? Einen herrlich absurden Spot für eine eigentlich eher langweilige Versicherung.

State Farm, bekannt für seine lange Reihe an Jake-vom-State-Farm-Werbungen, setzte dieses Jahr auf einen Allstar-Singalong, unterstützt von KATSEYE. Wie ein guter Nachbar liefert State Farm auch 2026 wieder ab. Bleibt nur die Frage nach den Beiträgen.