Bruce Willis erstellt Deepfake-Zwilling, um weiterhin in Werbespots und Filmen auftreten zu können

Wie es aussieht, will Bruce Willis wohl doch nicht ganz von der Schauspielerei zurücktreten: Er versucht sich gerade an einem Doppelleben aus Realität und Virtualität, um weiterhin aktiv an der Öffentlichkeit teilhaben zu können. Willis lässt anhand der Deepfake-Technologie einen digitalen Fake von ihm erstellen, der zukünftig in Werbespots und Filmen auftreten soll.

Kurz bevor seine Aphasie-Krankheit ihn zu beeinträchtigen drohte, soll der Schauspieler seine Bildrechte an eine russische Deepfake-Firma verkauft haben. Das Ziel: ein digitaler Zwilling. Deepfakes sind täuschend echt wirkende, manipulierte Bild-, Audio- oder auch Videoaufnahmen. Sie werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt. Willis‘ Nachlass soll die offizielle Genehmigung für jeden Inhalt haben, der produziert wird.

Wie das Ganze in etwa aussehen kann, ist in den folgenden Beispielen zu sehen. Hier findet Ihr unter anderem Deepfakes von Tom Cruise an der Seite der echten Paris Hilton sowie von David Portnoy. Fakt ist: Die Doppelgänger sehen zum Verwechseln ähnlich aus.

This is insane. Some Asian dude is doing con calls pretending to be me and wanting to get paid to be the spokesman for a company. Although how do you make everything so legit and then not get a better fake voice?

Ps – This is real. And yes I’m kinda flattered pic.twitter.com/eqASiZATtD

— Dave Portnoy (@stoolpresidente) May 19, 2021