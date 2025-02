Warum der Super Bowl für Taylor Swift eine harte Nummer wird

Taylor Swift und die Kansas City Chiefs, das ist ein Match, seit sich die Sängerin im Sommer 2023 in den muskulösen Tight End des Teams, Travis Kelce, verliebte. Nun spielt Kansas am kommenden Sonntag (09. Februar) gegen die Philadelphia Eagles um das Triple, also den dritten Gewinn des NFL-Finales in Folge.

Für Swift ist dies allerdings gar keine so entspannte Angelegenheit, wie man zunächst meinen könnte. Denn die 35-Jährige ist in West Reading, einer Vorstadt von Philadelphia, aufgewachsen. Viele Jahre lang war sie, wie Fotos beweisen, Fan der Eagles.

Taylor Swift trat schon im Eagles-Shirt auf

In ihrem Song In ihrem Song „Gold Rush“ heißt es sogar: „With My Eagles T-shirt Hanging From The Door“. Selbst auf Konzerten trat sie schon im Trikot ihres einstigen Lieblingsfootballteams auf (während der „Fearless“-Tour 2010).

So dürften beim Super Bowl also mindestens zwei Herzen in ihrer Brust klopfen. Zur Sicherheit stellte Boyfriend Kelce aber bereits klar, dass SEINE Taylor ihm und seinem Team am Sonntag zujubeln wird. Die Kameras werden wohl ansonsten auch jede „falsche“ Regung festhalten.