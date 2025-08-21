Ex-Supertramp-Sänger Roger Hodgson muss weiter Tantiemen zahlen

Jep, nun gibt es sogar zwei Jane’s-Addiction-Klagen!

Studie: Teens, die in den 80ern Metal hörten, sind heute glückliche Spießer

Warum Genesis in den 1980er-Jahren so groß geworden sind

The Beatles: Alles über die neue „Anthology Collection“

Fast fünf Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ist der Supertramp-Klassiker „Give A Little Bit“ erneut Gegenstand eines Rechtsstreits. Ein US-Berufungsgericht hat entschieden, dass Ex-Sänger und Songschreiber Roger Hodgson seinen früheren Bandkollegen weiterhin Anteile an den Einnahmen aus Tantiemen schuldet.

Hodgson hatte die Zahlungen im Jahr 2018 eingestellt. Dagegen klagten drei seiner früheren Bandkollegen, Bassist Dougie Thomson, Saxofonist John Helliwell und Schlagzeuger Bob Siebenberg. Sie forderten knapp 1,3 Millionen US-Dollar.

Die zuständige Richterin Kim McLane Wardlaw votierte nun zugunsten der Kläger. Ein US-Berufungsgericht entschied gegen den ehemaligen Sänger und Songschreiber Roger Hodgson. Er muss den drei früheren Mitgliedern der einst weltweit erfolgreichen Pop- und Rockband weiterhin einen Anteil an den Songtantiemen zahlen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vorheriges Urteil aufgehoben

Ein früheres Urteil einer kalifornischen Jury, das Hodgsons Firma das Recht zugesprochen hatte, den Tantiemenvertrag zu beenden, wurde durch die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben. Damit bleibt der Vertrag bestehen, und Hodgson muss die Tantiemen weiter entrichten.

Hintergrund: Supertramp und ihr größter Erfolg

„Give A Little Bit“ stammt vom 1977 erschienenen Album „Even in the Quietest Moments“. Zwei Jahre später erreichte die britische Band mit „Breakfast in America“ den Höhepunkt ihrer Popularität. Das Album verkaufte sich weltweit mehr als 20 Millionen Mal.

Hodgson verließ Supertramp 1983, zahlte aber bis 2018 weiterhin Tantiemen an seine früheren Kollegen. Neben der aktuellen Klage hatten die Musiker auch gegen Mitbegründer Rick Davies wegen Vertragsbruchs geklagt. Dieser Fall wurde bereits 2023 außergerichtlich beigelegt.