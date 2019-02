ROLLING STONE im März 2019 – Titelthema: Fatih Akin und Heinz Strunk

Die Inhalte der März-Ausgabe

FEATURES

Ist der Britpop schuld am Brexit?

Eine Analyse des Desasters – mit Experten wie Blur und Caitlin Moran

Von Robert Rotifer

Fatih Akin trifft Heinz Strunk: Herz & Horror

Der Erfolgsregisseur und der Bestsellerautor und ihr gemeinsamer Coup

Von Maik Brüggemeyer

Gary Clark Jr.: Nach dem Blues

Der Supergitarrist ist kein neuer Prince, aber mehr als ein Blues-Man

Von Patrick Doyle

Kooperation

Supertramp und der Pop-Rock der 70er

Wie „Breakfast In America“ entstand. Plus: 20 AOR-Alben, neu bewertet

Von Arne Willander

Motorpsycho: Hart hinter der Sonne

Ein Besuch im Proberaum der düstersten Rockband Norwegens

Von Oliver Polak

Jack Dorsey: Der Mann hinter Twitter

Von Hate Speech bis stille Meditation: Der Twitter-Chef im Interview

Von Brian Hiatt

Nick Waterhouse: Rebell mit Soul

Der US-Songwriter ist erst Anfang 30, aber für ihn zählt nur das Analoge

Von Maik Brüggemeyer

THE MIX

Robert Forster

Wie der australische Songwriter ausgerechnet in Berlin die Inspiration für sein neues Album fand

Von Maik Brüggemeyer

Bilderbuch

Die Österreicher brechen mit den Konventionen der Rockmusik – und ihren eigenen Regeln

Von Jan Jekal

Q&A Rivers Cuomo

Der Weezer-Sänger über die „Africa“-Coverversion, das neue Album und späte Genugtuung

Von Simon Vozick-Levinson

Robert Ellis

Klavier statt Gitarre: Der Texaner gibt jetzt den exaltierten Piano-Man

Von Jörg Feyer

History: „Lovedrive“

Vor 40 Jahren eroberten die Scorpions mit ihren Hardrock-Hymnen endlich auch die USA

von Birgit Fuß

PLUS

Cherry Glazerr, Charlotte Brandi, Conor Oberst & Phoebe Bridgers, The Lemonheads u. a.

REVIEW

Musik

Neues von Better Oblivion Community Center und 95 weitere Rezensionen

RS-Guide: Prefab Sprout

Sebastian Zabel über die Pop-Meisterwerke des Paddy McAloon

Film & Literatur

„Ein Gauner & Gentleman“ und 17 weitere Rezensionen

CD im Heft: RARE TRAX – Neo Soul

1. Nick Waterhouse „Wreck The Rod“

Kein anderer Songschreiber hat die Musik der Fünfziger in den letzten Jahren so überzeugend revitalisiert wie der Kalifornier. Auch auf seinem neuen Album mischt er wieder Soul, Rhythm & Blues, Jazz und Rockabilly.

2. Naomi Shelton & The Gospel Queens „Sinner“

Ähnlich wie Charles Bradley war der 1942 geborenen Sängerin Naomi Shelton erst ein später Erfolg beschieden. Diese Gospel-Soul-Perle findet sich auf Sheltons zweitem Album, „Cold World“ von 2014.

3. Son Little „Blue Magic (Waikiki)“

Aaron Livingston alias Son Little ist ein junger Sänger und Songschreiber aus Philadelphia, der Soul mit Pop kreuzt und dabei manchmal an Stevie Wonder erinnert, etwa in diesem Ohrwurm vom Album „New Magic“.

4. Curtis Harding „Face Your Fear“

Harding gehört zu den vielversprechendsten Soul-Künstlern der letzten Jahre. Der Titelsong seines Albums „Face Your Fear“ ist eine unverkennbare Hommage auf den Curtis Mayfield der 70er-Jahre.

5. Charles Bradley „I Feel A Change“

Sein später Aufstieg zu einem der beliebtesten Soul-Sänger unserer Tage ist ein Happy End, wie es die Musikgeschichte nur selten schreibt. In „I Feel A Change“ und einigen anderen Stücken führte der 2017 verstorbene Bradley die Soul-Tradition von Otis Redding und James Brown fort.

6. Sharon Jones & The Dap-Kings „Come And Be A Winner“

Ebenfalls ein musikalischer Spätzünder: Jones veröffentlichte ihre erste Platte mit 40 Jahren. Allein in ihrem spröden, an Mavis Staples gemahnenden Timbre steckt ein ganzes Leben voller Höhen und Tiefen.

7. The Sha La Das „Okay My Love“

Psychedelischer Pop, Surf-Rock und Doo Wop verschmelzen in diesem Song zu einem wahrhaft aus der Zeit gefallenen Kleinod. Entdeckt wurde die Vater-Söhne-Vokalgruppe von Ex-Dap-King und Soul-Produzent Thomas Brenneck.