The Beatles: Alles über die neue „Anthology Collection“

Alle Jahre wieder gibt es zur Weihnachtszeit etwas Neues von den Beatles. In diesem Jahr hatten viele mit einer neu gemischten Version von „Rubber Soul“ zum 60. Geburtstag des Klassikers im Dezember gerechnet. Doch stattdessen feiern die Beatles-People vom guten Apple das 30. Jubiläum der „Beatles Anthology“, die Mitte der Neunziger eine neue Beatlemania auslöste (Britpop etc.).

Die damalige Doku-Reihe wird restauriert von Peter Jacksons bewährtem Team „Get Back“-Team und erweitert um eine Episode mit bisher unveröffentlichten Videoaufnahmen aus der Session von Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr zu den auf John-Lennon-Demos basierenden Singles „Free As A Bird“ und „Real Love“ in den Neunzigern.

Sie ist ab dem 26. November bei Disney + zu sehen.

„Anthology“ nun auch mit „Now And Then“

Die dreiteilige Doppel-LP/CD-Edition mit unveröffentlichten Aufnahmen wird ebenfalls um eine Doppel-CD/LP erweitert, die neben Outtakes aus den Sixties auch die letzte Beatles-Single „Now And Then“ sowie neuen Mixes von „Free As A Bird“ und „Real Love“ vom damaligen Produzenten Jeff Lynne enthält. Erstgenannter Song ist ab jetzt bereits bei Streaming-Anbietern zu hören.

Alle Infos zur „Anthology Collection“ im Überblick

Was Fans erwartet: Restauriert und erweitert auf vier Teile: 12LP Vinyl, 8CD & Digital Collections.

Der Veröffentlichungstermin: 21. November

So sieht die Collection aus:

In der Pressemitteilung heißt es: „Die musikalische Seite der Anthology Collection, ursprünglich von George Martin zusammengestellt und nun von Giles Martin remastered, besteht aus drei Doppelalben mit seltenem Material. Sie bieten einen faszinierenden Einblick in die frühe Entwicklung von Songs, die zu Meisterwerken wurden, die heute noch genauso zeitgemäß sind wie bei ihrer ersten Aufnahme. Es enthält auch ein wichtiges neues Element. Anthology 4, neu zusammengestellt von Giles Martin, umfasst 13 bisher unveröffentlichte Demos und Session-Aufnahmen sowie andere seltene Aufnahmen. Außerdem enthält es neue Mixe der mit Anthology verbundenen Hit-Singles der Beatles: die mit einem Grammy ausgezeichneten Songs „Free As A Bird“ und „Real Love“, denen ihr ursprünglicher Produzent Jeff Lynne mit dem „De-Mixed“ von John Lennons Gesang neues Leben eingehaucht hat.“

Und weiter: „Beide neuen Mixe werden neben der jüngsten Nummer-1-Single der Band in Großbritannien, dem 2023 mit einem Grammy ausgezeichneten „Now And Then“, dem letzten Song der Beatles, platziert. Alle drei Singles entstanden aus rudimentären Heimdemos, die John in den 1970er Jahren aufgenommen hatte und die später mit Gesangs- und Instrumentalparts von Paul, George und Ringo vervollständigt wurden. Auf der Anthology-Collection sind insgesamt 191 Titel enthalten, die am 21. November von Apple Corps Ltd./Capitol/UMG zum digitalen Kauf und Streaming sowie als Deluxe-Boxsets mit 12 LPs auf 180-Gramm-Vinyl und 8 CDs veröffentlicht werden. Beide Box-Sets enthalten die Original-Sleeve-Notes zu Anthology 1, 2 und 3; Anthology 4 enthält Track-Notes von Kevin Howlett und eine Einführung, die aus Interviews aus dem Jahr 1996 mit Derek Taylor, einem engen Freund und Berater der Beatles, zusammengestellt wurde. Die exklusiven Editionen des Beatles Store für beide Box-Sets enthalten zusätzlich vier 12-Zoll-Fotokarten der Band in einem nummerierten Umschlag.“

„The Beatles Anthology Buch – The 25th Anniversary Edition“

Auch in Buch-Form gibt es Neues. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „Schließlich wird am 14. Oktober die 25th Anniversary Edition des Buches „The Beatles Anthology“ von Apple Corps Ltd. und Chronicle Books veröffentlicht. Auf den Seiten des Buches teilen John, Paul, George und Ringo ihre ehrlichen, intimen und aufschlussreichen Erinnerungen an die Reise der Band. Ihre Erinnerungen werden begleitet von Eindrücken ihrer engsten Kollegen, darunter Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor und andere. Das 368 Seiten starke Bestseller-Buch ist wunderschön illustriert mit mehr als 1.300 Fotos, Dokumenten, Kunstwerken und anderen Erinnerungsstücken aus den Archiven der Band. Alles, was die Beatles taten, war mit Veränderung verbunden. Wenn wir ihre Songs hören und ihre Geschichte verfolgen, kommen wir den Veränderungen in Kultur, Ideen und Musik näher, die sie mitgeprägt haben – und die bis heute nachwirken. In The Anthology ging es immer um ihre Vergangenheit, aber diese neue Ausgabe bestätigt ihren dauerhaften Platz in der Gegenwart und Zukunft.“