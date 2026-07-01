Supreme Court bestätigt Geburtsortsprinzip – schwere Niederlage für Trump

Der Supreme Court hat am Mittwoch entschieden, dass das Geburtsortsprinzip – das jedem, der in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wird, die Staatsbürgerschaft garantiert – verfassungskonform ist.

Allzu überraschend ist das eigentlich nicht, schließlich ist der 14. Zusatzartikel in dieser Frage ziemlich eindeutig – doch Donald Trump und seine Regierung behaupten seit Langem, er gelte nicht für jeden. Kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr erließ Trump eine Executive Order, die das Geburtsortsprinzip aushebeln sollte. Sein Argument: Die Formulierung „subject to the jurisdiction thereof“ lasse Spielraum, bestimmte Personengruppen auszuschließen.

Das Gericht bestätigte das Geburtsortsprinzip mit 6 zu 3 Stimmen. Die konservativen Richter Clarence Thomas, Samuel Alito und Neil Gorsuch stimmten dagegen.

Trumps Klage scheitert

Trumps Order wurde vor Gericht angefochten, und untergeordnete Gerichte setzten ihre Umsetzung aus. Der Präsident legte Berufung ein, woraufhin der Supreme Court den Fall annahm. Die mündlichen Verhandlungen fanden im April statt – und die Richter zeigten sich bereits damals skeptisch gegenüber der Argumentation der Regierung.

Trump hatte das Recht auf Staatsbürgerschaft durch Geburt in seiner zweiten Amtszeit immer wieder attackiert, es als „Hoax“ und „Scam“ bezeichnet und erklärt, Amerika könne nicht „mit den Fesseln des Geburtsortsprinzips“ leben. Offenbar ahnte er, dass das Gericht gegen ihn entscheiden könnte: Am Dienstagmorgen teilte er einen Artikel darüber, wie seine Bemühungen, das Geburtsortsprinzip abzuschaffen, „mit oder ohne den SCOTUS erfolgreich sein könnten“. Der Text wies darauf hin, dass republikanische Kongressmitglieder bereits mit entsprechender Gesetzgebung in den Startlöchern stehen, sollte der Supreme Court das Prinzip für verfassungskonform erklären.

ROLLING STONE sprach im vergangenen Jahr mit dem Anwalt Christopher M. Lapinig über die Bedeutung des Geburtsortsprinzips. „Es war im Wesentlichen Teil der Bemühungen sicherzustellen, dass Sklaverei nicht wieder passiert – oder irgendetwas, das der Sklaverei ähnelt. Die Verfasser des 14. Zusatzartikels waren Abolitionisten, also gegen die Sklaverei, und sie schufen diese Formulierung mit dem Gedanken der Antisubordination“, erklärte Lapinig. „Das bedeutet im Kern, dass sie sicherstellen wollten, dass keine Person in den Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Rasse, Ethnizität oder Herkunft untergeordnet oder zu Bürgern zweiter Klasse gemacht werden kann.“

Verfassung schlägt Agenda

Trump und seine Regierung sahen das anders. Doch die Verfassung ist in der Frage des Geburtsortsprinzips so klar, dass selbst der konservativ dominierte Supreme Court nicht dagegen entscheiden konnte – ein empfindlicher Rückschlag für den Präsidenten und seine Anti-Einwanderungsagenda.