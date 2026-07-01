Liz Warren über Trumps Absage beim Wohnungsbaugesetz: „Seine Beliebtheit ist im Keller“

Als Elizabeth Warren zum ersten Mal hörte, dass Donald Trump sich weigerte, ein wegweisendes Wohnungsbaugesetz zu unterzeichnen, das sie mit nahezu universeller parteiübergreifender Unterstützung durch den Senat gebracht hatte, dachte sie, es sei ein „Witz“.

Am vergangenen Mittwoch war in der Statuary Hall des Kapitols bereits eine rote Bühne mit kleinem Schreibtisch für die geplante Unterzeichnungszeremonie aufgebaut worden. Links davon rahmten ein Podium mit dem Präsidentensiegel und elf kunstvoll drapierte Flaggen die Szenerie. Doch knapp zwei Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten des Gesetzes ließ Trump nicht nur die Demokraten, sondern auch seine eigene Partei im Stich: Er sagte die Zeremonie ab und signalisierte, dass er den ROAD to Housing Act erst unterzeichnen werde, wenn der Kongress sein Lieblingsprojekt zur Wahlunterdrückung, den „SAVE America“ Act, verabschiedet habe.

Fast eine Woche später hat er seine Haltung nicht geändert.

Trump nennt es „unwichtig“

„Großes Ding. Mich gähnt das an“, sagte Trump Reportern am Montag über das Gesetz, das Hürden beim Bau von Sozialwohnungen abbauen und Private-Equity-Firmen vom Kauf von Wohnimmobilien ausschließen soll. „Es wurde mir noch nicht übermittelt. Es kommt, soweit ich weiß, und dann werde ich entscheiden. … Ich halte es für so unwichtig verglichen mit dem SAVE America Act.“

„Es ist sehr parteiübergreifend, das heißt, die Demokraten mögen es“, fügte er über das Wohnungsbaugesetz hinzu.

Dabei taten das auch die Republikaner. Das Gesetz passierte beide Kammern mit einer Mehrheit, die ein Veto überstimmen könnte, und wäre für die GOP-Mitglieder inmitten einer Reihe innen- und außenpolitischer Fehltritte des Präsidenten ein dringend benötigter, vermarktbarer Erfolg gewesen.

„Ich habe 18 Monate lang, einen Republikaner nach dem anderen, eine parteiübergreifende, enthusiastische Mehrheit für dieses Gesetz aufgebaut“, sagt Warren, die federführende demokratische Sponsorin der Gesetzgebung, gegenüber ROLLING STONE. „Das ist schwer, aber es ist möglich – mit einer einzigen gigantischen Ausnahme: wenn Donald Trump auftaucht und den Republikanern sagt, etwas anderes zu tun.“

Wohnen als Kernthema der Wähler

Fragt man Amerikanerinnen und Amerikaner, welche Themen ihnen als Wähler am wichtigsten sind, stehen die stetig steigenden Lebenshaltungs- und Wohnkosten unweigerlich ganz oben auf der Liste. Es gibt einen nationalen Wohnungsmangel, das Medianalter für Erstkäufer ist auf 40 Jahre gestiegen, und mehr Amerikaner als je zuvor zahlen Miete an institutionelle Vermieter.

„Alle stehen Mittwochmorgen auf, die Republikaner twittern, was für ein großartiges Gesetz das ist“, sagt Warren. „Die Bühne ist aufgebaut, die Flaggen hängen. Mike Johnson ist da, bereit loszulegen – und keine zwei Stunden vor der Unterzeichnungszeremonie entscheidet Donald Trump, dass er es nicht unterschreibt.“ Sie habe gedacht, „das war so ein Andy-Borowitz-‚Donald Trump kann Ja nicht akzeptieren‘-Ding, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er nicht nach vorne prescht und sich die Lorbeeren für dieses Gesetz holt“, sagt sie und verweist auf den Satiriker des „New Yorker“.

Sie war fassungslos – nicht weil der Präsident sie ins Visier genommen hatte (daran hat sie sich in all den Jahren längst gewöhnt), sondern weil sie nicht wusste, „wie Donald Trump noch deutlicher machen könnte, dass ihm hohe Kosten und Familien buchstäblich egal sind“.

Trump: „Ich liebe die Inflation“

Der Präsident erklärte Reportern diese Woche, er wolle die Immobilienpreise nach oben treiben, nicht nach unten. Im Mai behauptete er, er denke nicht einmal „ein bisschen“ daran, wie sein durch den Iran-Krieg ausgelöster Ölpreisschock die Finanzen der Amerikaner belaste. Anfang des Monats sagte Trump als Reaktion auf aktuelle Wirtschaftsdaten des Bureau of Labor Statistics: „Ich liebe die Inflation.“

Warren erinnerte daran, dass sie zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit persönlich mit dem Präsidenten über die längst überfällige Wohnungsbaugesetzgebung gesprochen hatte – ein großes Reformpaket, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Das Gesetz war gemeinsam mit Senator Tim Scott (R-S.C.) erarbeitet worden, dem amtierenden Vorsitzenden des Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee.

Als Trump die Unterzeichnungszeremonie letzte Woche absagte, erwähnte er weder Scott noch die große Mehrheit der Republikaner, die das Gesetz unterstützt hatten. Stattdessen schrieb er die Verantwortung für die Gesetzgebung allein Warren zu. „Das Elizabeth-‚Pocahontas‘-Warren-zentrierte Wohnungsbaugesetz, das von untergeordneter Bedeutung ist verglichen mit niedrigeren Zinsen und selbst FISA, verblasst im Vergleich zur Verabschiedung des SAVE AMERICA ACT“, schrieb Trump in einem Truth-Social-Post zur Verteidigung seiner Entscheidung. „Die Republikaner werden sich sehr dumm vorkommen, wenn sie es nicht zuerst tun. Ich werde mit Tränen in den Augen zusehen!!!“

Chaos beim Fraktionstreffen

Die Republikaner selbst waren wütend über die Einmischung, und das Fraktionsmittagessen am Nachmittag desselben Tages artete in einen Schreikampf zwischen dem Präsidenten und Senator Bill Cassidy (R-La.) über den Iran aus – die Spannungen zwischen der angeschlagenen republikanischen Mehrheit und dem unberechenbaren Präsidenten schienen einen Siedepunkt erreicht zu haben.

„Wer darauf wettet, dass die Kongressrepublikaner vor Donald Trump einknicken, kassiert bei diesem Deal meistens“, sagt Warren. „Aber der SAVE Act ist so schlecht, dass selbst Republikaner die Finger davon lassen. … Seine Beliebtheit ist im Keller, also ist seine letzte Chance, sich zu retten, zu schummeln – und genau das ist der Save Act im Wesentlichen.“

Das Wohnungsbaugesetz dürfte trotzdem Gesetz werden – entweder weil Trump es widerwillig unterzeichnet oder weil ein zehntägiger rechtlicher Countdown abläuft, der das Gesetz auch ohne Präsidentenunterschrift in Kraft treten lässt. Ein offenes Veto aus reiner Trotz scheint derzeit unwahrscheinlich. Doch seine Absage beim ROAD to Housing Act hat Republikaner verschreckt, die das Gesetz sonst gegenüber den Wählerinnen und Wählern als Erfolg vermarktet hätten.

Pläne für einen ROAD 2.0

Das ist enttäuschend, doch Warren plant bereits für den nächsten Kongress. „Das ist ein großes Gesetz, aber die Wohnungskrise ist noch größer. Unsere Aufgabe ist es, mit einem ROAD to Housing 2.0 zurückzukommen“, sagt sie. „Ich arbeite bereits daran, weitere Ideen zusammenzutragen, und ermutige andere Demokraten, mit ihren Vorschlägen zu kommen, was wir noch tun können, um die Wohnkosten zu senken und Private Equity rauszudrängen.“

Das ist zudem nur ein Baustein einer umfassenderen Agenda für mehr Bezahlbarkeit. „Familien werden durch die Wohnkosten regelrecht zerquetscht, aber da ist noch so viel mehr“, fügt Warren hinzu. „Wir arbeiten gerade rund um die Uhr an einem Gesetz zur universellen Kinderbetreuung, das fertig sein wird, wenn die Demokraten eine Mehrheit haben. Wir arbeiten an Änderungen bei der Krankenversicherung, damit alle Zugang bekommen. … Die Demokraten haben eine große Aufgabe vor sich: Familien zu stärken und mehr Chancen für arbeitende Menschen zu schaffen.“

Was den Präsidenten antreibt oder was er als Nächstes versuchen könnte – darüber macht Warren sich nicht allzu viele Gedanken. „Wenn Sie mich fragen, in Donald Trumps Kopf einzutauchen, um das zu erklären“, sagt sie lachend, „das ist ein Ort, an den ich nicht gehe. Sie können mich nicht dazu bringen, dorthin zu gehen – es ergibt einfach keinen Sinn.“