Lost International, eine Surf- und Lifestyle-Marke, hat eine 100-Millionen-Dollar-Klage wegen Markenrechtsverletzung gegen Lady Gaga eingereicht. Die Firma behauptet, dass einige ihrer Mayhem -Designs und -Merchandising-Artikel eines ihrer Logos kopieren.

Der Streit dreht sich um die „Mayhem“-Produktlinie von Lost International. Die weist oft ein stilisiertes Logo auf. Lost besitzt seit 2015 eine Marke für „Mayhem“. Und behauptet, dass Lady Gaga „versucht hat, den Namen, die Marke und das stilisierte Zeichen von ‚Mayhem‘ zu missbrauchen. Ganz einfach, indem sie ein Album mit dem Titel Mayhem veröffentlichte. Danach eine Tournee mit demselben Namen startete. Und schließlich Kleidung und Accessoires mit diesem Namen verkaufte“.

In der am Dienstag eingereichten und von Rolling Stone erhaltenen Klage wird insbesondere behauptet, dass die Art und Weise, wie „Mayhem“ auf einigen von Gagas Waren stilisiert ist, „dem stilisierten Logo, das Lost oft verwendet, im Wesentlichen ähnlich ist. Wenn nicht sogar fast identisch ist“.

„Opportunistischer und unbegründeter Missbrauch des Rechtssystems“

Lost behauptet in seiner Klage, dass es eine Mitteilung über die angebliche Rechtsverletzung an Gagas Team geschickt habe. Aber die Musikerin habe „sich geweigert und weigert sich weiterhin, ihre vorsätzliche und eklatante Rechtsverletzung einzustellen“.

In einer Erklärung, die Rolling Stone mitgeteilt wurde, sagte Lady Gagas Anwalt Orin Snyder: „Lady Gagas Mayhem stieg auf Platz 1 ein. Und brach Rekorde. Ein Beweis für ihr unübertroffenes Talent und ihre globale Wirkung. Es ist enttäuschend – aber kaum überraschend –, dass jetzt jemand versucht, aus ihrem Erfolg Kapital zu schlagen, indem er eine unbegründete Klage wegen des Namens Mayhem anstrengt. Dies ist nichts weiter als ein opportunistischer und unbegründeter Missbrauch des Rechtssystems.“