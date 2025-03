Lady Gaga live in Berlin: Tickets, Termine, Vorverkauf

Lady Gaga hat ihre „The Mayhem Ball“-Tournee für 2025 angekündigt. Und schaut auch für zwei Termine in Deutschland vorbei. Alle Infos zu Tickets, Termine, Vorverkauf hier.

Die „Mayhem“-Tournee beginnt am 16. Juli in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Danach folgen Abende in Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, London, Stockholm, Mailand, Barcelona – und schließlich Berlin. am 4. und 5. November schaut sie in der Uber Arena vorbei. Es werden die erste Konzerte von Lady Gaga hierzulande sein seit der Nordamerika- und Europa-/UK-Tournee zu „Chromatica Ball“.

VIP: Im Rahmen der Tournee gibt es auch verschiedene VIP-Pakete angeboten.Die Pakete variieren, enthalten aber Premium-Tickets, eine Einladung in die VIP-Hospitality-Lounge vor der Show, Limited-Edition-Merch-Artikel und mehr. Die Inhalte der VIP-Pakete variieren je nach gewähltem Angebot. Weitere Informationen unter vipnation.com.

LADY GAGA

The MAYHEM Ball Tour

04.11.2025 Berlin, Uber Arena

05.11.2025 Berlin, Uber Arena

Telekom Prio Tickets:

Mo., 31.03.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 58 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Do., 03.04.2025, 12:00 Uhr

www.livenation.de/artist-lady-gaga-3569

Hier ein Auszug aus unserem aktuellen ROLLING-STONE-Interview zu „Mayhem“.

Herzlichen Glückwunsch zu Mayhem. Gab es einen bestimmten Song, der Sie hier aus Ihrer Komfortzone herausgeholt hat?

Wahrscheinlich „Killah“. Ich liebe die Produktion dieses Songs so sehr. Das einzige Live-Instrument auf dem gesamten Album ist eine Gitarre. Und es macht einfach so viel Spaß. Es ist so selbstbewusst. Aber es war anders als jedes Gefühl oder jeder Groove, an dem ich je zuvor gearbeitet hatte. Und die Wahrheit ist auch, dass ich nicht immer so selbstbewusst bin. Ich bin jemand, der sich definitiv zutiefst unsicher fühlen kann. Aber auf diesem Album ist es wie ein Höchstmaß an Selbstvertrauen. Und das ist Teil der Reise von Mayhem als eine Nacht. Wenn man sich das Album als eine ganze Nacht vorstellt, ist es wie dieser Moment in der Nacht, in dem man sich einfach am besten fühlt.

Also geht es darum, morgens ein Zombie zu sein

Als ich die Titelliste sah, hat es mich bewegt, dass Zombie Boy [das Model und der Künstler Rick Genest, der im Video zu „Born This Way“ zu sehen ist] einen Songtitel inspiriert hat. Ruhe in Frieden. Erzählen Sie mir von diesem Song.

Ich denke, dass Rick einfach eine inspirierende Person war. Und als ich an diesem Song arbeitete, der letztendlich ein großer Feier-Song ist, kam mir dieses Wort einfach in den Sinn. Und in diesem Song geht es um den Moment in der Nacht, in dem du und deine Freunde alle merken, dass ihr am nächsten Tag nicht gut aufwachen werdet. Weil ihr zu viel Spaß habt, also geht es darum, morgens ein Zombie zu sein. Aber ich denke, dass er natürlich eine große Inspiration war.

Lady Gaga – „Killah“:

In einem Rolling-Stone- Interview im Jahr 2010 haben Sie die Entstehung von Born This Way mit dem Backen eines Kuchens mit bitterem Gelee verglichen. Sie sagten: „Die Botschaft der neuen Musik ist jetzt bitterer als zuvor. Denn je süßer der Kuchen, desto bitterer kann das Gelee sein.“ Ich frage mich, wie Sie Mayhem in dieser Art von Analogie sehen.

Es macht auch heute noch sehr viel Sinn. Denn unter der Platte verbirgt sich etwas Dunkles. Es gibt eine unterschwellige Unannehmlichkeit, mit der man nur schwer umgehen kann. Born This Way war viel mehr ein Album über soziale Gerechtigkeit. Mayhem handelt für mich letztendlich von Resilienz. Und auch von Chaos. Wir müssen durch Chaos hindurch widerstandsfähig sein. Es ist also beides. Ich glaube, dass ich mich auf diesem Album klanglich mehr mit Bitterkeit auseinandergesetzt habe, als ich es vielleicht bei einigen meiner früheren Platten getan habe.