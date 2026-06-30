Susan Tedeschi: Bob Weir bot ihr ständig Pilze an

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Als die überlebenden Mitglieder der Grateful Dead 2002 als Other Ones auf Tour gingen, wurde Sängerin und Gitarristin Susan Tedeschi eingeladen, die Band zu begleiten. Es war eine der unberechenbarsten musikalischen Erfahrungen, die das Tedeschi-Trucks-Band-Mitglied je gemacht hat.

„Man muss jederzeit auf dem Sprung sein, bereit für alles. Die wissen selbst nicht, was sie tun werden, bis sie es tun“, sagt sie im ROLLING-STONE-Podcast „Nashville Now“.

Das galt besonders für Bob Weir, der im Januar im Alter von 78 Jahren starb. Vor einer Show würde Weir Tedeschi erklären, wie sie einen Song wie „Ramble on Rose“ spielen würden – und auf der Bühne dann einfach alles umwerfen. „Wir kommen zum Auftritt, und er fängt an, meine Strophe zu singen!“, lacht Tedeschi.

Pilze im Madison Square Garden

Möglicherweise hatten die bewusstseinserweiternden Substanzen damit zu tun. Tedeschi, die damals gerade ihren Sohn Charles mit Ehemann und Bandkollegen Derek Trucks bekommen hatte, erinnert sich, wie Weir ihr ständig Pilze anbot. „Ich stillte noch auf dieser ersten Tour. Er so: ‚Willst du auch?‘ Ich so: ‚Alter, ich stille gerade!‘ [Und er darauf:] ‚Ach so, dann mach ich deinen Anteil mit’“, erzählt Tedeschi. „Ich dachte: ‚Moment mal, du hast gerade eine Handvoll Pilze geschluckt. Wir laufen gleich in den Madison Square Garden rein, du spielst gleich ‚Shakedown Street‘, und du hast gerade eine Heldendosis Pilze intus. Wie performst du da überhaupt?’“

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Laut Trucks verband Tedeschi und Weir eine ganz besondere Beziehung. „Sein Verhältnis zu Sue war wirklich schön. Er leuchtete immer auf, wenn sie in der Nähe war. Er liebte es, mit ihr zu singen“, sagt Trucks im „Nashville Now“-Podcast. „Das war immer schön zu beobachten.“

Tedeschi Trucks Band haben ihr neues Album „Future Soul“ Anfang dieses Frühlings veröffentlicht. Bei ihrem Auftritt auf dem Bonnaroo brachten sie ihre große Band auf die Bühne und lieferten eines der besten Sets des Festivals 2026. „Wenn du mit einer zwölfköpfigen Band in die Stadt rollst … wissen die Leute, dass du es ernst meinst“, sagt Trucks.

Das vollständige Interview

Das vollständige Interview gibt es unten zu sehen.

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Den wöchentlichen Country-Music-Podcast von ROLLING STONE, „Nashville Now“, moderiert von Deputy Editor und Head of Country Joseph Hudak, gibt es zum Download und Abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify (oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört). Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch und enthalten Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Persönlichkeiten wie Vince Gill, Lainey Wilson, Shaboozey, Hardy, Charley Crockett, Kings of Leon, Dan Auerbach von den Black Keys, den Black Crowes, Carly Pearce, Amy Grant, Luke Grimes, Brandon Lake, Breland, Bryan Andrews, Noeline Hofmann, Adam Mac, Devon Gilfillian, Gavin Adcock, Amanda Shires, Shooter Jennings, Margo Price, Ink, Ne-Yo, Jay Buchanan von Rival Sons, Halestorm, Dusty Slay, Lukas Nelson, Ashley Monroe, Ketch Secor von Old Crow Medicine Show, Clever, Tyler White aus „Love on the Spectrum“, Willie-Nelson-Kenner John Spong sowie den Autorinnen und Autoren Marissa R. Moss, Josh Crutchmer, Mark Gray und Jonathan Bernstein.