Sven Väth ist der Abschieds-Act der Electronic Beats Live Tour 2022

„Feiern ist ein Gefühl, ein kollektiver Rausch. Laute Musik, Leute, Reibung, Schweiß und lachende Gesichter habe ich in den vergangenen Jahren schwer vermisst“, erklärte Väth in einem Statement. Daher freue er sich besonders auf die Closing Party in Bonn. Er wird neben Techno-Expert*innen wie Cinthie und Maurizio Schmitz von 14 bis 22 Uhr am Rhein auflegen.

Tickets sind ab sofort für 24,50 Euro (Early Bird) beziehungsweise 29,50 Euro (regulär) über Ticket.io erhältlich.

