System of a Down & Queens of the Stone Age: Tickets, Termin, Vorverkauf

System of a Down haben für das kommende Jahr zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Als Special Guest sind Queens of the Stone Age und als Support bzw. Opening Act Acid Bath dabei. Der Prio-Vorverkauf startet am 17. September 2025.

Die Tour startet am 29. Juni in Stockholm, Schweden. Es folgen Auftritte u.a. im Stade de France in Paris sowie im Tottenham Hotspur Stadium in London. In Kürze werden System Of A Down, so der Tourneeveranstalter, noch „ein ganz besonderes Konzert“ im Rahmen dieser Tour ankündigen. Weitere Informationen folgen.

Tickets sind zunächst über eine Artist-Presale-Registrierung verfügbar, die von Mittwoch, 10. September bis Montag, 15. September über systemofadown.com erfolgen kann.

TICKETS

Der SOAD-Presale startet am Dienstag, 16. September um 12 Uhr Ortszeit, gemeinsam mit Presales von Queens of the Stone Age und Acid Bath. Weitere Presales folgen im Laufe der Woche. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 19. September um 12 Uhr Ortszeit über systemofadown.com.

SYSTEM OF A DOWN

With Queens Of The Stone Age

And Acid Bath

08.07.2026 Berlin, Olympiastadion

10.07.2026 Düsseldorf, OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

Telekom Prio Tickets:

Mi., 17.09.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 18.09.2025, 12:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 19.09.2025, 12:00 Uhr

www.livenation.de/system-of-a-down-tickets-adp172124

Von April bis September 2025 waren System Of A Down wieder auf Tour, zumindest in Nord- und Südamerika. Nun hat Bassist Shavo Odadjian offengelegt, dass diese Gigs dafür da sein sollten, sich mal wieder „auszutesten“

Zukunft von System of a Down: „Wir werden niemals aufhören“

„Wir spielen in diesem Jahr wirklich mehr Konzerte als in den letzten sieben Jahren zusammen“, so Odadjian im Interview bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“. Und weiter „Kein Druck.“ Was er damit wohl sagen wollte: Die Band freut sich auf die kommenden Shows, hat aber selbst den Plan, sich nicht zu sehr einen Kopf zu machen, was danach und drum herum passiert.

In dem Gespräch gab er weitere Insights zum Stand von SOAD: „Wir haben schon eine Weile nicht mehr viel zusammen gespielt. Seit 2017 haben wir nur ein oder zwei Shows pro Jahr gespielt. Unsere Beziehung zueinander war also nicht so gut wie sie es jetzt wieder ist. Wir waren alle einfach nicht auf dem gleichen Level. Also haben wir geredet. Alles ist jetzt großartig, ich klopfe auf Holz dafür. Alle sind glücklich. Deshalb haben wir beschlossen, uns auszutesten und ein paar Konzerte zu spielen.“