Bengalo-Feuerwerk bei System of a Down in Deutschland? Serj Tankian & Co kommen nach Deutschland– und wer die von Fans überschwänglichst aufgenommene „Wake Up! South America“-Tour verfolgt hat, fragt sich nun: Wird es auch in Deutschland Bengalo-Feuerwerke bei System of a Down geben? In Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires und São Paulo war das schließlich erinnerungswürdiger Teil der Sow– nicht von der Band inszeniert, sondern von den Fans selbst. Gitarrist Daron Malakian kommentierte begeistert: „This is not a war zone, this is not a riot, this is a System Of A Down style Rock & Roll concert in Brazil!“

System of a Down: Bengalos in Deutschland verboten

Nun – so groß die Freude auf die angekündigten Deutschland-Shows auch ist, Bengalo-Partys sollte man sich hierzulande nicht erwarten. Bengalos gelten in Deutschland als „pyrotechnische Gegenstände“ und fallen unter das Sprengstoffgesetz. Zünden ohne Genehmigung ist eine Ordnungswidrigkeit, bei Gefährdung anderer sogar eine Straftat. Es drohen Bußgelder bis 10.000 Euro, im Extremfall Freiheitsstrafen – 2015 bestätigte das OLG Hamm etwa eine Verurteilung zu 1 Jahr 6 Monaten Haft nach einer Bengalo-Aktion in Essen.

Wer sich davon nicht beirren lässt und trotzdem Bengalos zündet, riskiert nicht nur einen Rauswurf, sondern hohe Bußgelder und im schlimmsten Fall sogar ein Strafverfahren. Anders gesagt: Bei System of a Down in Berlin oder München bleibt es beim Moshpit – das bengalische Feuer bleibt eine südamerikanische Spezialität.

Das ist natürlich schade – schließlich war die Band von den südamerikanischen Bengalo-Meeren mehr als begeistert. Gitarrist Daron Malakian schwärmte: „This is not a war zone, this is not a riot, this is a System Of A Down style Rock & Roll concert in Brazil!“ Und auch die Band selbst schrieb nach den Shows: „Falls es euch aufgefallen ist: Wir haben kein Pyro auf der Bühne … aber unsere Fans bringen verdammt noch mal das Feuer.“

System of a Down: Zwei Shows in Deutschland

System of a Down haben für das kommende Jahr zwei Konzerte in Deutschland angekündigt. Als Special Guest sind Queens of the Stone Age und als Support bzw. Opening Act Acid Bath dabei. Der Prio-Vorverkauf startet am 17. September 2025.

Die Tour startet am 29. Juni in Stockholm, Schweden. Es folgen Auftritte u.a. im Stade de France in Paris sowie im Tottenham Hotspur Stadium in London. In Kürze werden System Of A Down, so der Tourneeveranstalter, noch „ein ganz besonderes Konzert“ im Rahmen dieser Tour ankündigen. Weitere Informationen folgen.

Tickets sind zunächst über eine Artist-Presale-Registrierung verfügbar, die von Mittwoch, 10. September bis Montag, 15. September über systemofadown.com erfolgen kann.